Dünya Habitat Günü…Eurostat: AB 2015’te GSYH’nın %0,6’sını barınma projelerine ve toplum tesislerine harcadı

Eurostat Dünya Habitat Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2015’te Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde, devlet harcamalarının hemen hemen 86 milyar avrosunun barınma ve toplum tesislerine harcandığını, bu rakamın AB’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının (GSYH) %0,6’sına denk geldiğini açıkladı.

Bu tespite göre üye ülkeler barınmayla ilgili sosyal koruma harcamalarıyla yaklaşık 81 milyar avro (AB’nin GSYH’sının %0,5’ine denk) kullandılar.

Barınma ve toplam tesislerine en yüksek harcama Bulgaristan’da görüldü. 2015’te AB Üyesi Ülkeler genelinde birden ona kadar barınma ve toplum tesislerine devlet harcamalarının oranı GSYH’ya göre %1 ve üzeri oldu.

Nispi anlamda GSYH’ya göre barınma ve toplum tesisi harcamalarında en yüksek oran %2,1 ile Bulgaristan’da ve %1,8 Kıbrıs ve Romanya’da kaydedildi. Onları %1,1 ile Fransa ve Macaristan, %1,0 ile Letonya izledi.

En düşük oran da %0,2 ile Danimarka ve Yunanistan’da, %0,3 ile Belçika, Litvanya ve Hollanda’da, %0,4 ile Almanya, Estonya, Malta, Avusturya ve Finlandiya’da gözlendi.

Barınmayla ilgili sosyal korunma üzerinde en yüksek harcama oranı Birleşik Krallık’ta tespit edildi. Barınma ile ilgili sosyal korunmada devlet harcamalarında oldukça farklı bir görünüm ortaya çıktı. %1,3 ile Birleşik Krallık, %0,9 ile Fransa, %0,8 ile İrlanda ve %0,7 ile Danimarka GSYH’ya göre en yüksek oranları kaydettiler. Öte yandan bu oran Bulgaristan, Estonya, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Slovakya’da GSYH’ya göre %0,1’den az oldu.