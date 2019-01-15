Dünya Bankası’nın Türkiye Ekonomik İzleme Raporu (english) Reviewed by Momizat on . Dünya Bankası Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun (TEM) son sayısını yayınladı (TEM). Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun bu sayısında 2018 yılında sermaye akışları Dünya Bankası Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun (TEM) son sayısını yayınladı (TEM). Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun bu sayısında 2018 yılında sermaye akışları Rating: 0
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Dünya Bankası’nın Türkiye Ekonomik İzleme Raporu (english)

Haber Tarihi:: 15 Ocak 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Dünya Bankası Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun (TEM) son sayısını yayınladı (TEM). Türkiye Ekonomik İzleme Raporunun bu sayısında 2018 yılında sermaye akışlarında yaşanan volatilitenin finansal ve reel sektör üzerindeki etkileri, şirketler kesimi ile bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ile son zamanlarda yaşanan ekonomik zorluklara karşı alınan politika önlemleri ele alınıyor. Raporda işgücü piyasası ve yoksulluk boyutları dahil olmak üzere Türkiye’nin ekonomik görünümü değerlendiriliyor ve potansiyel politika seçenekleri ve öncelikler tartışılıyor.

https://www.worldbank.org/tr

http://documents.worldbank.org/curated/en/566931547042740293/Turkey-Economic-Monitor-Steadying-the-Ship

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