Donald Tusk, müzakerelerin başlayacağını açıkladı

Avrupa Konseyi resmi açıklamalarına göre, AB`nin İşleyişi Antlaşmasında, 50. madde ile ilgili bildiri sonrası, AB hemen Brexit`in pratik düzenlemesine başlayacak.

Konsey yaptığı açıklamada “Önceliğimiz, vatandaşlarımız, şirketler ve Üye Devletler için, Britanya`nın kararının yarattığı belirsizliğin en aza indirilmesidir. Bundan dolayı, düzenli bir geri çekilme için, önce, tüm anahtar düzenlemeler üzerinde yoğunlaşacağız”.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Britanya Başbakanı Theresa May`den, Britanya`nın Avrupa Birliğinden ayrılma niyetiyle ilgili bir mektup aldı.

Resmi açıklamaya göre bildiride, “23 Haziran 2016 referandumunu takip eden bu bildirimle, Antlaşması`nın 50. Madde uyarınca, çekilme süreci başlamış bulunmaktadır”.

“Britanya`nın AB`ni terk edecek olmasından dolayı üzgünüz, ancak, şimdi takip etmemiz gereken süreç için hazırız”.

Konseyin açıklamasında, “AB için şimdi ilk adım, müzakereler için Avrupa Konseyi tarafından kurallar benimsenmesidir. Avrupa Komisyonu tarafından temsil edilen bu kuralların tespit edeceği, genel pozisyonlar ve prensipler ışığında, Birlik, Britanya ile müzakereler gerçekleştirecek. Bu amaçla, Başkan Tusk, 29 Nisan 2017`de, Avrupa Konseyi ile bir toplantı düzenleyecek”.

“Bu müzakerelerde, Birlik tek bir beden olarak hareket edecek ve kendi çıkarlarını koruyacak”.

“Bu görüşmelere yapıcı bir şekilde yaklaşacağız ve bir anlaşma bulmak için gayret edeceğiz. Britanya`nın gelecekte, yakın bir ortağımız olmasını umuyoruz” denilmektedir.