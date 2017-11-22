Doğu Akdeniz’de (Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır) Türkiye’yi saf dışı bırakma zirvesi

TÜRKİYE ve KKTC’nin son günlerde uyarılarını artırdığı Kıbrıs Rum yönetimi bugün Yunanistan ve Mısır liderlerinin de katılımıyla 3’lü enerji zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Mısır lideri Abdülfettah El Sisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Rum lider Nikos Anastasiadis, doğu Akdeniz’de doğalgaz kaynaklarının paylaşımı ve Avrupa’ya transferi konularını ele almak üzere Lefkoşa Rum kesiminde biraraya geldi.

3’LÜNÜN 5’İNCİ BULUŞMASI

Mısır, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında enerji konulu zirve ilk değil, 5’inci kez düzenleniyor. Üç lider, bugüne kadar Mısır ve Yunanistan’da toplanıyordu. Bölgede çıkartılan ya da sondajlarla aranan doğalgazın Türkiye yerine farklı yollardan Avrupa ülkelerine pazarlanmasını amaçlayan 3’lü zirve, Kıbrıs’ta ilk kez toplanıyor. Rum yönetimi ve Yunanistan benzer şekilde İsrail’le de rutin zirveler düzenliyor.

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Rum yönetiminin, bölge ülkeleri Mısır ve İsrail’le doğu Akdeniz’i paylaşması ve ardından Kıbrıs açıklarında tek yanlı uluslararası ihalelerle sondajlar gerçekleştirmesine şiddetle karşı çıkıyor.

SİSİ, NASIR-MAKARYOS İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Kıbrıs Rum yönetimine dün gelen Mısır lideri El Sisi, önce Rum lider Nikos Anastasiadis’le başbaşa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Rum Meclisi’nde de konuşan Sisi, 1960’lı yıllarda kurulan bağlantısızlar birliği çerçevesinde Mısır’ın eski lideri Cemal Abdül Nasır ile Rumların eski lideri Başpiskopos Makaryos arasındaki yakın dostluk ve işbirliğine dikkat çekti ve Mısır-Rum yönetimi ilişkilerini kuvvetlendirmek istediğini söyledi.

KARŞILIKLI MADALYALAR TAKILDI

Başpiskopos Makaryos’un anıtını ziyaret eden ve Anastasiadis’le birbirlerine devlet madalyası sunan Sisi, Kıbrıs çevresinde tek yanlı sondaj faaliyetlerini hızlandıran Rum yönetimine tam destek verdi. Anastasiadis ve Sisi, doğu Akdeniz’in münhasır ekonomik bölgeler adı altında paylaşımın uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Sisi, Anastasiadis ve dün akşam Ada’ya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün 3’lü bir zirve gerçekleştirdi. Liderler, Mısır açıklarında çıkartılan ve Kıbrıs açıklarında da aranan doğalgaz kaynaklarının Avrupa pazarına ulaştırılması konusunu ele aldı. Sisi, Çipras ve Anastasiadis, enerjinin yanısıra terör ve mülteci krizlerine karşı da işbirliği anlaşmaları imzaladı. Rum lider ayrıca, Mısır’a AB ile ilişkilerinde her türlü destek sözü verdi.

KKTC’DEN 3’LÜ ZİRVEYE SERT TEPKİ

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin Rum lider Nikos Anastasiadis’le imzaladığı ikili anlaşmalar ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın da katılımıyla yapılan 3’lü toplantı sonucu ortaya çıkacak işbirliği anlaşmalarını tanımadığını, yok hükmünde kabul ettiğini açıkladı.

RUM LİDERİN SEÇİM YATIRIMI

Kıbrıs Rum yönetimindeki zirveye sert tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Kıbrıs Rum yönetiminde Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimlerine dikkat çekti ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in seçim propagandası çerçevesinde Kıbrıslı Türklerin haklarını göz ardı eden tek yanlı adımlar atma girişimlerini hızlandırdığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

RUMLAR VE MISIR GASP YÖNETİMİ

“Gerek Kıbrıs Rum yönetimi, gerekse Mısır’ın mevcut yönetimlerinin meşru süreçler yerine, gasp ve darbe yollarıyla göreve geldikleri göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ada etrafındaki doğal kaynaklar üzerinde meşru hak iddia ediyor olmalarını hayretle karşılıyoruz.

TÜRKİYE İLE MUKABİL ADIMLAR ATILACAK

Söz konusu kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Türklerin eşit ve yadsınamaz hakları bulunduğunu bu vesileyle yinelerken, enerji konusunda atılacak herhangi bir adımın Kıbrıs Türk tarafının gıyabında atılamayacağını vurgular, Anavatan Türkiye ile birlikte bölgede hak ve menfaatlerimizin korunduğu mukabil adımların atılmakta olduğunu hatırlatmayı bir sorumluluk biliriz. Ada’da ve bölge genelinde, Kıbrıs Türkü ve Anavatan Türkiye’yi dışlayarak ittifaklar kurma çabalarının sonuç vermesinin mümkün olmayacağının altını çizmek isteriz.”

Ömer Bilge-Hürriyet