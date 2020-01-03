Doğu Akdeniz – EastMed doğalgaz boru hattı anlaşması Atina’da imzalandı

Doğu Akdeniz’den çıkarılacak gazı Avrupa’ya taşıması

planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreni Atina’da yapıldı.

Zappion Sarayı’nda düzenlenen imza törenine Yunanistan Başbakanı Kyriakos

Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos

Anastasiades de katıldı. Türkiye, boru hattı projesinin güzergahı üzerinde

Libya ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs enerji bakanları

tarafından imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, imza töreni sonrası

yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ima ederek, üç ülke arasındaki enerji

ittifakının hiçbir ülkeyi tehdit amaçlı olmadığını ve her ülkenin katılımına

açık olduğunu söyledi.

Miçotakis, “Bu işbirliğine katılacak ülkelere koşulan

tek şart, iyi komşuluk ilkelerine ve uluslararası hukuk kurallarına saygılı

olmalardır” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da üç ülke arasında

enerji alanındaki işbirliğinin bölgede barış ve istikrarın güvencesi olduğunu

söyledi.

www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50973890

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Ankara’nın karşı olduğu anlaşma imzalandı

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, EastMed doğal gaz

boru hattının yapımını öngören prensip anlaşmasını Atina’da imzaladı. Taraflar bu

anlaşmanın Türkiye ya da herhangi başka bir ülkeye karşı olmadığını belirtti.

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında uzun

süredir yapımı ile ilgili görüşmelerin sürdüğü ve Akdeniz’in doğusundaki

doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru

hattının prensip anlaşması, söz konusu üç ülkenin liderlerinin katıldığı bir

törenle Atina’da imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı

Benyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in

katılımı ile imzalanan anlaşmanın ardından bir sonraki adımın, boru hattının

yapımı için özel şirketlere yönelik ihale aşaması olacağı bildirildi.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından, 2025 yılında faaliyete

girmesi beklenen boru hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan

Başbakanı Miçotakis, “Biz Avrupa’ya enerji taşıyacak olan bir köprü inşa

ediyoruz” dedi. Miçotakis ayrıca, EastMed boru hattının bölgeye istikrar

ve bu bölgede yaşayan insanlara da zenginlik getireceğini ifade etti.

Anlaşmanın imza töreni Yunan devlet televizyonu ERT tarafından canlı

yayınlandı.

Türkiye’nin karşı olduğu proje

Tören sırasında açıklamalarda bulunan üç lider de, EastMed

projesinin Türkiye’ye ya da bölgedeki herhangi başka bir ülkeye karşı

olmadığını dile getirdi. Ankara ise başından beri EastMed boru hattı

aracılığıyla, İsrail-Kıbrıs-Yunanistan ittifakının Türkiye’yi çembere almaya

çalıştığını öne sürüyor. Türk hükümeti ayrıca, Türkiye’nin dahil olmadığı ya da

onaylamadığı, Akdeniz’in doğusundaki hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğini

vurguluyor.

Denizin yer yer üç bin metre altından geçmesi tasarlanan

EastMed boru hattının yaklaşık iki bin kilometre uzunluğunda olması

planlanıyor. 2025 yılından itibaren İsrail doğal gazını Avrupa’ya taşıması

düşünülen hattın en az altı milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor. EastMed

boru hattı şu anki planlara göre İsrail’den Kıbrıs’ın güneyine, oradan Girit

Adası‘na ve Girit’ten Yunanistan ana karasına ulaşacak. Bu yolla Yunanistan’a

ulaşan doğal gazın da, Poseidon boru hattı ile İtalya’ya taşınması

hedefleniyor. Hattın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağı

belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB),

Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltacağı gerekçesi ile

EastMed’in yapımına destek veriyor.

Dw-Dpa