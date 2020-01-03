Doğu Akdeniz – EastMed doğalgaz boru hattı anlaşması Atina’da imzalandı
Doğu Akdeniz’den çıkarılacak gazı Avrupa’ya taşıması
planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın imza töreni Atina’da yapıldı.
Zappion Sarayı’nda düzenlenen imza törenine Yunanistan Başbakanı Kyriakos
Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos
Anastasiades de katıldı. Türkiye, boru hattı projesinin güzergahı üzerinde
Libya ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamıştı.
Anlaşma Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs enerji bakanları
tarafından imzalandı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, imza töreni sonrası
yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ima ederek, üç ülke arasındaki enerji
ittifakının hiçbir ülkeyi tehdit amaçlı olmadığını ve her ülkenin katılımına
açık olduğunu söyledi.
Miçotakis, “Bu işbirliğine katılacak ülkelere koşulan
tek şart, iyi komşuluk ilkelerine ve uluslararası hukuk kurallarına saygılı
olmalardır” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da üç ülke arasında
enerji alanındaki işbirliğinin bölgede barış ve istikrarın güvencesi olduğunu
söyledi.
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50973890
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Ankara’nın karşı olduğu anlaşma imzalandı
Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, EastMed doğal gaz
boru hattının yapımını öngören prensip anlaşmasını Atina’da imzaladı. Taraflar bu
anlaşmanın Türkiye ya da herhangi başka bir ülkeye karşı olmadığını belirtti.
Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında uzun
süredir yapımı ile ilgili görüşmelerin sürdüğü ve Akdeniz’in doğusundaki
doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru
hattının prensip anlaşması, söz konusu üç ülkenin liderlerinin katıldığı bir
törenle Atina’da imzalandı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı
Benyamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’in
katılımı ile imzalanan anlaşmanın ardından bir sonraki adımın, boru hattının
yapımı için özel şirketlere yönelik ihale aşaması olacağı bildirildi.
Anlaşmanın imzalanmasının ardından, 2025 yılında faaliyete
girmesi beklenen boru hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan
Başbakanı Miçotakis, “Biz Avrupa’ya enerji taşıyacak olan bir köprü inşa
ediyoruz” dedi. Miçotakis ayrıca, EastMed boru hattının bölgeye istikrar
ve bu bölgede yaşayan insanlara da zenginlik getireceğini ifade etti.
Anlaşmanın imza töreni Yunan devlet televizyonu ERT tarafından canlı
yayınlandı.
Türkiye’nin karşı olduğu proje
Tören sırasında açıklamalarda bulunan üç lider de, EastMed
projesinin Türkiye’ye ya da bölgedeki herhangi başka bir ülkeye karşı
olmadığını dile getirdi. Ankara ise başından beri EastMed boru hattı
aracılığıyla, İsrail-Kıbrıs-Yunanistan ittifakının Türkiye’yi çembere almaya
çalıştığını öne sürüyor. Türk hükümeti ayrıca, Türkiye’nin dahil olmadığı ya da
onaylamadığı, Akdeniz’in doğusundaki hiçbir projenin hayata geçirilemeyeceğini
vurguluyor.
Denizin yer yer üç bin metre altından geçmesi tasarlanan
EastMed boru hattının yaklaşık iki bin kilometre uzunluğunda olması
planlanıyor. 2025 yılından itibaren İsrail doğal gazını Avrupa’ya taşıması
düşünülen hattın en az altı milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor. EastMed
boru hattı şu anki planlara göre İsrail’den Kıbrıs’ın güneyine, oradan Girit
Adası‘na ve Girit’ten Yunanistan ana karasına ulaşacak. Bu yolla Yunanistan’a
ulaşan doğal gazın da, Poseidon boru hattı ile İtalya’ya taşınması
hedefleniyor. Hattın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağı
belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB),
Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltacağı gerekçesi ile
EastMed’in yapımına destek veriyor.
Dw-Dpa