Doğu Akdeniz de sular iyice ısınacak

Erkan Eğmez

Türk savaş gemileri yaklaşık yirmi gündür İtalyan ENİ şirketine ait doğal gaz arama platformu SİAPEM 12.000 gemisini Kıbrıs adasının doğu bölgesinde ki deniz de 3. Parselde durdurdu.

Rum tarafı Türkiye’nin 22 Şubat da son bulan Nawteks ilanını bekliyor, Rum başkan Anastasiadis çok dikkatli açıklamalar yaptı. Dikkatimi çekti ağızından dinledim Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adını ağzına alarak tehdit eder gibi konuşmalar yapmadı. Bu konuyu uluslararası platformlara taşıyacaklarını BM ve AB ye bildireceklerini dile getirdi.

Rum tarafı, doğal gaz aramalarını açıkça Türkiye’ye karşı tehdit olarak kullanıyor, yabancı ülke şirketlerine ihaleler açarak, onları doğu Akdeniz’e getiriyor ve Türkiye ile karşı karşıya gelmelerini sağlamaya çalışıyor, kendilerinin böyle güçleri olmadığı için bu yolu deniyorlar. Bu doğal gaz ve petrolde Kıbrıs Türk’lerinin hakkı olduğunu gayet iyi biliyorlar, ancak silah zoru ile ele geçirdikleri Kıbrıs cumhuriyetini olmadık oyunlar ile aleyhimize karşı kullanıyorlar.

Ben Rumların şu sözlerini çok duydum ”biz Türkiye ile askeri yönden çatışamayız buna gücümüz yetmez, ancak siyasi olarak başta AB, BM ve bize destek olan ülkeleri yanımıza alarak mücadele edebiliriz” bu akıllarında dolayıdır ki “ATEŞ” ile oynuyorlar.

KKTC cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçen gün Türkiye televizyon kanalına canlı olarak verdiği demeçte Rum tarafını açıkça uyardı. Biz KKTC olarak müzakereler yolu ile her zaman bir siyasi çözüme destek verdik ve veriyoruz, bir sonuca ulaşılması ve bu doğal gaz konusunun iki halkın da faydasına olması için müzakere etmeye hazırız. Ancak geçen yıl müzakerelerde sona yaklaştığımız anda Anastasiadis’in çözüm istememesinden süreç çöktü. Yeni bir sonuç alıcı hazırlık ile bu aramalar konusunun kriz olmadan çözebiliriz.

Eğer Rum tarafı, yine yoluna tek başına devam etme yolunu seçecekse, bizde Türkiye ile birlikte gerekli hazırlıkları yapıp doğal gaz ve petrol aramalarına geçeceğiz, burada bizim de egemenlik haklarımız vardır.

Hep söylüyorduk Rum tarafı doğu Akdeniz de kriz yaratmaya çalışıyor, yumurta kapıya dayandı. Süreci dikkatle izlemeye devam edeceğiz, benim naçizane fikrim şudur ki Türk’ün sabrını denemesinler. Türkiye cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BİZİM İÇİN Afrin ne ise Kıbrıs da odur sözünü boşuna söylemiş değildir.

Star Kıbrıs