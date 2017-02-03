Dışişlerinden Yunan Savunma Bakanına tepki Reviewed by Momizat on . Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Rating: 0
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Dışişlerinden Yunan Savunma Bakanına tepki

Haber Tarihi:: 03 Şubat 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarına tepki göstererek, “Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir.” açıklamasında bulundu.

Ajanslar

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