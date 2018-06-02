Dışişleri’nden vizesiz AB açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, vize muafiyetiyle ilgili yapılan çalışma planının AB heyeti tarafından olumlu karşılandığını, kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye ile AB arasındaki vize Serbestisi Diyaloğu toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü ile AB Komisyonu’nun Göç Konularından Sorumlu Genel Müdürü eşbaşkanlığında teknik düzeyde dün Ankara’da gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Toplantıda AB ile vize serbestisi diyaloğu kapsamında henüz karşılanmayan kriterlere ilişkin Şubat 2018’de AB Komisyonuna tevdi ettiğimiz çalışma planımız hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. AB Komisyonu vize Serbestisi Diyaloğu’nun yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, çalışma planımızı kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini, 2016’dan bu yana geçen sürede yaşanan gelişmelerin yarattığı zorlukları bildiklerini vurgulamıştır. Komisyon heyeti, sunduğumuz çalışma planının teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep etmiştir. Toplantıda, ilgili kurumlarımızca önerilerimiz hakkında AB Komisyonu heyetine ayrıntılı bilgi sunulmuş, ayrıca bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkında görüşler paylaşılmıştır. Komisyonla teknik çalışmaların önümüzdeki dönem sürdürülmesi konusunda mutabakata varılmıştır” denildi.

Cumhuriyet