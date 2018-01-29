Dışişleri Bakanlığı: Çipras’ın sözleri kabul edilir değildir Reviewed by Momizat on . Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Davos’ta Türkiye’ye yönelik sarfettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Dı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Davos’ta Türkiye’ye yönelik sarfettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. Dı Rating: 0
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Dışişleri Bakanlığı: Çipras’ın sözleri kabul edilir değildir

Haber Tarihi:: 29 Ocak 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Davos’ta Türkiye’ye yönelik sarfettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Davos’ta Türkiye’nin ‘saldırgan’ bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkında bir soruya, “Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın ‘saldırgan’ tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor” yanıtını verdi.

Tak-Cumhuriyet

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