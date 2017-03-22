Dışişleri Bakanı Gabriel:Almanya, AB’ye yatırımı artırmalı

Başbakan Merkel’in kemer sıkma politikasını eleştiren Dışişleri Bakanı Gabriel, Almanya’nın, AB’ye daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine bir makale yazdı. Yazısında, hükümetin, Avrupa Birliği’ne yatırımın tasarruftan daha önemli olduğu mesajını vermesi gerektiğini belirten Gabriel, bu mesajı daha etkili kılmak için de AB bütçesine yaptığı katkıyı artırması gerektiğini söyledi.

Başbakan Angela Merkel’in ‘kemer sıkma’ politikasının yerine, Alman ekonomisinin Avrupa’da yatırım düzeylerinin yükselmesinden büyük yarar sağlayacağını belirten Gabriel, “AB bütçesine kattığımız her bir euro doğrudan ya da dolaylı olarak bize birkaç kat fazlasıyla geri döner” dedi.

2019’DA 4.5 MİLYAR EURO ARTACAK

AB’nin en büyük ekonomisi olan Almanya, AB bütçesine her yıl 15 milyar euronun üzerinde net katkı yapıyor. Bu miktarın İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından 2019 ve 2020 yıllarında 4.5 milyar euro artması öngörülüyor.

Almanya’nın AB bütçe kurallarını gevşeterek kendi bütçe açıklarını kapatabildiğini belirten Gabriel, ülkesinin buna rağmen AB ortaklarına tasarruf ve yapısal reform telkini yapmasını eleştirdi. Gabriel, Almanya’nın uyguladığı bu stratejinin, artık bütçe kurallarını uygulamada zorlanmayan ve borç yükü daha da azalmış olan bir Alman ekonomisi yarattığını söyledi.

Reuters-Hürriyet