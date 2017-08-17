Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Güney Kıbrıs Rum yönetimi gücü ve diğer konuları paylaşmak istemiyor, “Güvenlik ve garantiler işin bahanesi’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, müzakere süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “ Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gücü ve diğer konuları paylaşmak istemediğini belirterek, “Güvenlik ve garantiler işin bahanesi’ dedi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber televizyonunda katıldığı programda Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin müzakereler sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunu belirterek ‘BM çatısı altında adada görüşmeler ve müzakereler oldu. 6 tane fasıl var. 4 fasılda yaklaşımlar oldu ama açıkta kalan konular var. Ama son iki faslı, özellikle toprak konusu, güvenlik ve garanti dahil, bunların hepsini hep birlikte görüşüp bir karara bağlamak istedik’ diye konuştu. Bu konuda hem KKTC’nin hem de Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığına işaret eden Çavuşoğlu, tekliflerin ilk günden itibaren somut bir şekilde sunulduğunu ve herkesin Türkiye ve KKTC’nin son derece mantıklı ve yapıcı olduğunu gördüğünü vurguladı. Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan’ın mevcut parametrelerle hiçbir zaman çözüme yaklaşmayacağını ifade ederek, ‘Çünkü onlara göre AB üyesi olmuş bir devletleri var. Dolayısıyla yönetimi, gücü ve diğer konuları paylaşmak istemiyorlar. Güvenlik ve garantiler işin bahanesi’ dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıs çevresindeki denizlerde sondaj yapmasının yanlış olduğuna da dikkati çeken Çavuşoğlu, ‘Burada Kıbrıs Türk halkının da hakkı var’ diye konuştu.

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