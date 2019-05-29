Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı: AB ilerleme raporundaki haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara’da yaptığı açıklamada AB’nin ilerleme raporuna “Haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir” sözleriyle tepki gösterdi.
Raporun “katılım perspektifinden uzak bir dille hazırlandığını” ve üyelik müzakerelerin 14 fasılın “siyaseten” engellendiğini söyleyen Kaymakcı, “Rapor belli çevrelerin iddialarını yansıtıyor” dedi.
Kaymakçı şunları kaydetti:
”AB ile ilişkilerimizin temeli tam üyeliğe dayanmaktadır, AB çıkarlarına hizmet eden bir ilişkiden yana değiliz. Raporda Türkiye’nin AB’den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor.
Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi ‘Gülen hareketi’ şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez.”
Gümrük müzakerelerine başlanmasının siyaseten engellenmesinin kimseye faydası yok.”
https://tr.euronews.com/2019/05/29/ankaradan-abye-rapor-tepkisi-haksiz-ve-orantisiz-elestirileri-kabul-edemeyiz