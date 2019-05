Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı: AB ilerleme raporundaki haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir Reviewed by Momizat on May 29 . Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara'da yaptığı açıklamada AB'nin ilerleme raporuna "Haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Ankara'da yaptığı açıklamada AB'nin ilerleme raporuna "Haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir Rating: 0