DİSİ’nin AP Milletvekili Lefteris Hristoforu Türkiye’yi AB’ye Şikayet Etti

DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu AP’deki Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun Türkiye’yi Avrupa Komisyonu’nun yetkili organlarına şikayet ettiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta DİSİ Milletvekili Lefteris Hristoforu gönderdiği mektupta, ileri sürdüğü Türk kışkırtmacılığı ilgili önlem alınması gerektiğini savundu. “Türkiye’nin komşu ülkeleri korkutarak bölgede korsan gibi hareket etmeyi devam ettiremeyeceğini” ileri süren Hristoforu, bu nedenle AB’nin önlem alması gerektiğini iddia etti.

Hristoforu şu iddialar ve soruları da sıraladı: “Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki Türk kışkırtmalarına ne şekilde tepki göstermeye niyetiniz var? Türkiye, AB üye ülkesi değildir. Kıbrıs’ın egemenlik haklarını cüretkar bir şekilde ihlal ederken, AB’nin, daha küçük öneme sahip diğer durumlarda yaptığı gibi katı yaptırımlarla tepki göstermesi gerekmez mi?”

Öte yandan, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis ise bir açıklamasında, ileri sürülen “Türk ihlalleri” ve Ercan Havalimanı’ndan kaynaklandığını iddia ettiği Doğu Akdeniz’deki deniz ve havadaki “ciddi tehlikelere” işaret ettiği belirtildi.

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