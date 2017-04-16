DİSİ Başkanı Neofitu: “Doğu Akdeniz gazından Türkiye çözümden sonra satın alabilir”

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, “Politis” gazetesine verdiği söyleşide, enerji konularının yanı sıra Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koyduğu belirtildi.

Politis gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki “satranç tahtasında” nerede bulunduğuna dair bir soru üzerine, “alevli bir bölgede istikrarlı bir noktada olmalarına bağlı olarak başrol oynamalarının mümkün olduğunu” ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünden veya çözümsüzlüğünden bağımsız olarak, “Kıbrıs” olarak, stratejik avantajlarının, ülkede sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin varlığı olduğunu belirten Neofitu, “Kıbrıs”ın, siyasi ve jeopolitik ilerlemesinin, ülkede sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin inşa edilmesiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, doğal gaz satın almak isteyip istemeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Neofitu, buna karşı olmadığını, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra bunun olumlu olacağını da düşündüğünü belirtti.

Neofitu, “Kıbrıs sorununun çözümünün ardından Türkiye, Kıbrıs doğal gazını satın almak istiyorsa bunu neden satmayalım” sorusunu da sordu ve doğal gazın deniz altı boru hattı ile Türkiye’ye taşınabileceğini savundu.

Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin olarak Neofitu, “ala cart realist olmaları gerektiği” şeklinde ifade kullanarak, Kıbrıs sorununu çözmenin tek yolunun, müzakereler içerisinde olduğunu gördüklerini ifade etti.

Neofitu, açıklamasında ayrıca Cenevre 1’in, herhangi bir sonuç beklenmesinin mümkün olduğu noktada bulunmadıklarını ortaya koyduğunu, çünkü, Yönetim, Mülkiyet, Toprak gibi önemli konuların hala açıkta olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümü için var olan zamanın, siyasi irade olması durumunda, yeteri kadar olduğunu belirten Neofitu, Toprak konusunda, Güzelyurt’un Kıbrıs Rum idaresinde olmasıyla, Kıbrıs Türk idaresi altında yüzde 28.5-28.7 oranında toprağın var olması durumunda, kabul edilebilecek bir yaklaşıma sahip olacaklarını düşündüğünü savundu.

Garantiler ve güvenlik konusunda ise Neofitu, kendisinin ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in teyidinin ardından, 1960 garanti modelinin ve tek taraflı müdahale hakkının kabul edilmesinin söz konusu olmadığı konusunda herkesin hem fikir olduğunu belirtti.

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