DİSİ Başkanı Averof Neophytou: Akıncı’nın görüşmeden ayrılmasına üzüldüm

Güney Kıbrıs’taki DİSİ Başkanı Averof Neophytou, perşembe günü Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Mustafa Akıncı arasında yapılan görüşme sırasında Akıncı’nın görüşmeden ayrılması konusunda üzüntüsünü ifade etti.

Neofitou, perşembe günü Kıbrıs’ta görev yapan BMGK daimi üyesi ülkelerin ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin Büyükelçilerinin onuruna bir öğle yemeği verdi.

Öğle yemeğinde konuşan DİSİ Başkanı, perşembe günkü gelişmenin müzakerelerin sonu olmadığını ifade ederek “müzakerelerin devam etmesi amacıyla elimizden geleni yapacağız” dedi.

DİSİ Başkanı devamla, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde yaşayabilir, kalıcı ve çalışabilir bir çözümün bulunmasını desteklediğini ve her zamandan güçlü bir niyet olduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi’nin 1950 yılında Enosis referandumu için geçenlerde aldığı karara değinen Neofitou, ilgili kararın onaylanmasını “gerçekten zamansız” olarak niteledi ve “konu üzerindeki görüşümüz; parlamentonun böyle konulara karışmaması gerekir. Söz konusu konular Eğitim Bakanlığı ile ele alınan konular olduğunu ve gerekli hukuk düzenlemelerin yapılması gerekir” dedi.

Neofitou, garantiler konusuna da atıfta bulunarak garantiler konusunun müzakerelerdeki ilerlemeyi belirleyecek bir konu olduğunu söyledi ve Yunanistan’ın garantiler konusunun anakronik olarak nitelediğini ve bir garantör ülke olarak devam etmek istemediğini belirtti.

DİSİ Başkanı, Britanya’nın her iki toplumun istemesi durumunda ancak garantör ülke olmaya devam edeceği görüşünü açıkladığını söyledi.

Öte yandan Türkiye kendi garantör haklarının devam etmesinde ısrar ettiğine işaret eden Neofitou, Ankara’nın aynı zamanda bir AB ülkesinin toprağında Türk ordusunun varlığını de istediğini söyledi.

“Türkiye’nin talebi kabul edilmez bir talep. AB üyesi bir ülkede üçüncü garantörlerin varlığı tamamen kabul edilmez ve AB’nin ilkelerine karşıdır” şeklinde konuşan DİSİ Başkanı, bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin güvenliği üçüncü bir ülke tarafından garanti edilmesi anakroniktir” dedi.

Averof Neofitou, böyle bir gelişme BM ve aynı zamanda bir AB üyesi ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini sınırlandırdığını ve BM beyannamesi, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, canlı, işleyen, çağdaş bir Avrupa ülkesinin üçüncü ülkenin garantilerine ihtiyacı olmadığını vurguladı.