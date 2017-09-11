DİSİ Başkanı Averof Neofitu:”Müzakereler en kısa zamanda yeniden başlamalı”

Güney Kıbrıs’taki DİSİ Başkanı Averof Neofitu, kendilerinin diyaloğun yeniden başlaması için tam anlamıyla hazır olduğunu ve bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Kıbrıs sorununun çözümünü amaçlayan müzakerelerin en kısa zamanda yeniden başlaması gerektiğini dile getiren Neofitu, BM Genel Sekreteri’nin ortaya koyduğu çerçevenin, Rum kesiminin büyük bir başarısını teşkil ettiğini savundu.

Bu başarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile alakalı olduğunu ifade eden Neofitu, Anastasiadis ile Kocias’ın, güvenlik konusunu, görüşmenin özüne koyduklarını ve geçmişte hiçbir zaman Kıbrıs sorununun gündeminde güvenlik konusunun olmadığını ifade etti.

Gazeteye demecinde, müzakereler yeniden başlamadığı sürece ortaya çıkabilecek olası kötü etkilerle ilgili endişelerini de dile getiren Neofitu, “Türk tarafının yasadışı Ercan havalimanı konusunu yeniden gündeme getirip, kapalı şehir Maraş’ı Ercan havalimanının ‘yasal’ olarak çalışmasıyla ilişkilendirmesini ihtimal dışında bırakmadığını” da söyledi.

Rum kesiminin, iki kesimli iki toplumlu federasyonu kabul etmediğini söylemesinin, ulusal anlamda trajik olacağını da dile getiren Neofitu, Crans Montana öncesinde gerçekleştirdiği temaslara da değinerek, 60’tan fazla temasta bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Neofitu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da bir araya gelerek, şahsi bir bedel üstlendiğini sözlerine ekledi.

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