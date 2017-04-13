DİKO Başkanı Papadopulos: “İşgal liderinin şantajları müzakerelerde beklenti bırakmadı”

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile telefonda görüştüğü ve kendisini son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği haber verildi.

“Elindeki bilgilere” dayanarak, Papadopulos’un, geçtiğimiz Salı akşamı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yle gerçekleştirdikleri görüşme konusunda bilgilendirmek için Kocias’la temasa geçtiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Papadopulos ile Kocias’ın bu vesileyle, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve müzakereleri ele aldıklarını da kaydetti.

Öte yandan gazeteye göre DİKO partisi ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’den faydalanmasına ilişkin egemenlik haklarının icra edilmesinin engellenmesi için, Türk tarafının sergilediği tehditkâr tutum ile işgal liderinin şantajlarının, Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü müzakereye ilişkin minimum, hatta neredeyse beklenti bırakmamakta olduğunu” iddia etti.

DİKO açıklamasının devamında ayrıca “taviz ve yatıştırma politikasının, bir kez daha olumlu sonuç vermemekle birlikte, Türk tarafını daha da küstahlaştırdığı ve uzlaşmazlığını artırdığının teyit edildiğini” de iddialarına ekledi.

Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlaması konusuna da değinen DİKO, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, köprü kurucu öneriler sunmasına müsaade edecek bir rol üstlenmesi konusundaki öneriyle, hem fikir olmadığını da vurguladı.

Gazeteye göre DİKO, böyle bir durumda, Kıbrıs Rum kesimi olarak, BM’nin önerilerini reddetmeye çağrılacakları hoş olmayan bir posizyonda bulunmaları riski olduğunu ve bunun da Rum tarafına baskı yapılmasına neden olacağını ileri sürdü.

Tak