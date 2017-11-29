DİKO Başkan adayı Papadopulos:Kıbrıs Helenizmi”nin yaşayabilmesi için tek seçenek…”Çözümün ilk gününden itibaren garantileri kaldıracağız”

DİKO Başkan adayı Nikolas Papadopulos, adadaki son asker ayrılıp, garantiler kaldırılana kadar Kıbrıs sorununun çözülmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, seçim propagandaları çerçevesinde Londra’da düzenlenen mitingde konuşan Papadopulos, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümüne garantiler, dönüşümlü başkanlık, Türk askerinin mevcudiyetinin devam etmesi, nüfusta sayısal eşitlik ve veto hakkının dahil edilmesi halinde, problem yaşanacağını öne sürdü.

Papadopulos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem birleşik devlet, hem de bahsettiği bu kriterleri istemesi durumunda, ona teşekkür edip rıza göstermeyeceklerini söyledi.

Habere göre, Papadopulos, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “sıfır asker, sıfır garanti” tezini de takdir ettiğini ve “Kıbrıs Helenizmi”nin yaşayabilmesi için tek seçeneğin bu olduğunu ifade etti.

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