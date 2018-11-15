Dijsselbloem: Avrupalıların savunma harcamalarını artırmaları ve birlikte çalışmaları gerekir

Eurogrub’un eski şefi Jeroen Dijsselbloem, Avrupa Birliği için en önemli konuların şu anda avro veya ekonomi değil, güvenlik ve göç olduğunu söyledi; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Avrupalıların savunma harcamalarını artırmaları ve birlikte çalışmaları gerekir görüşüne katıldığını bildirdi.

Dijsselbloem, pazartesi günü Lefkoşa Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler için Kıbrıs Merkezi’nin kuruluşunun 25 yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

“Avrupa Birliği için en önemli konular şu anda avro veya ekonomi değil; güvenlik ve göçtür” şeklinde konuşan Jeroen Dijsselbloem, bu konuların Avrupa işbirliğini gerektiren konular olduğunu vurguladı.

Dijsselbloem şöyle devam etti:

“Burada sanıyorum Başkan Macron’un önderliğinde olmalıyız.”

“Avrupalıların savunma harcamalarını artırmaları ve birlikte çalışmaları gerekir”.

“Almanya büyük bir ülke olduğunu, dolayısıyla önemli bir rol oynayabileceğini kabul etmelidir.”

Geçmişte yapılan hataları anlatan Jeroen Dijsselbloem, serbest dolaşım yaratmak için dış sınırların güvenliğini sağlamadan iç sınırların kontrollerini ortadan kaldırdıklarına dikkat çekti.

Mülteci kotası sistemiyle ilgili olarak merkezi-Avrupa üyesi ülkelerin bunu hiçbir zaman kabul etmeyecekleri görüşünü savunan Dijsselbloem “ve sanıyorum biz bu gerçeği kabul etmeliyiz. Ve dolayısıyla üye devletlerin küçük bir grubu mülteci politikasında artan işbirliğine gitmelidir” dedi.

Eurogrub’un eski şefi Jeroen Dijsselbloem şöyle konuştu:

“Göç ve güvenlik şu anda ana konularımızdır, şimdi hemen hemen bütün ülkelerin seçim listesinin başındadır. Bu halkçılığın ana sürücüsüdür.”

“ABD, Çin ve Rusya’nın görüşü aciliyet hissini artırmalıdır. Bir Avrupa stratejisine ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla Avrupa Birliği artık sadece bir ekonomik güç değil, aynı zamanda bir siyasi güç haline gelmektedir.”

Para Birliği konusunda da ana tavsiyesini açıklayan Jeroen Dijsselbloem bunun “kalan bağış konularını hallederken” “başlattığımızı bitirelim” olması gerektiğini ifade etti.

Bankalar Birliği’nin tamamlanması çağrısında bulunan Jeroen Dijsselbloem, sermaye piyasaları birliği projesinin de ilerletilmesi gerektiğine işaret etti.

“Brexit bu konuda aciliyet duygumuzu artırmalıdır” diyen Eurogrub’un eski şefi Jeroen Dijsselbloem, ESM’nin de ileriye götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Lefkoşa Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler için Kıbrıs Merkezi Başkanı Andreas Theophanous da yaptığı konuşmada, Mart 2013’teki ekonomik çöküşten beş buçuk yıl sonra durumun eğitici bir değerlendirmesini yapmak ve en etkili şekilde nasıl ilerleyebileceklerini görmeleri gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ın hala yeni bir ekonomik paradigmanın arayışı içinde olduğunu belirten Theophanous, “Bu, ekonomik büyümenin yeni lokomotifini artırmayı ve/veya yaratmayı içermelidir” şeklinde konuştu ve şöyle devam etti:

“Takipteki krediler sorununu halletmemiz, yapısal işsizlik sıkıntısını özellikle genç eğitimli kişiler için aşmamız gerekmektedir.”

“Kıbrıs için en büyük hedef, bölgede ve Avrupa işlerinde yaratıcı bir rol içinde olmaktır” dedi.