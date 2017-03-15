Die Welt: Türkiye Avusturya ile yaşadığı kriz nedeniyle NATO ile partner ülkeler arasındaki işbirliğini engelliyor

Alman Die Welt gazetesi, Türkiye’nin Avusturya ile yaşadığı kriz nedeniyle NATO ile partner ülkeler arasındaki işbirliğini engellediğini ve bunun İttifak içinde ‘ciddi bir sorun’ olarak görüldüğünü bildirdi.

Alman ‘Die Welt’ gazetesi, Türkiye’nin Avusturya ile yaşadığı siyasi krizi NATO’ya yansıttığı ve NATO’ya üye 28 ülkeyle partner ülkeler arasındaki tüm askeri işbirliğini engellediğini iddia etti. NATO’ya partner ülkeler arasında Avrupa ve Asya ülkeleriyle Gürcistan, Ukrayna gibi eski Sovyet cumhuriyetleri bulunuyor.

Türkiye’nin tavrından en çok NATO’nun Barış için Ortaklık Programı’nın (PfP) etkilendiğini belirten gazete, toplam 41 partner ülkenin büyük bölümüyle gelecekteki ortak eğitimlerin tehlikeye girdiğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BİOEM) NATO tarafından tanınan ilk ve toplamda altı tane olan akredite eğitim merkezinden biri. Merkez, NATO ve NATO Ortaklık Girişimlerine (Barış İçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu, İstanbul İşbirliği Girişimi ve Küresel Ortaklar) kurulduğu 1998 yılından bu yana kurslar, mobil eğitim, seminerler veriyor ve eğitim faaliyetleri düzenliyor. Merkez, web sitesinde yer alan bilgilere göre 1998’den bu yana 93 farklı ülkeden 16 bin 335 sivil ve askeri personele eğitim verdi.

Die Welt gazetesi haberinde savunma ittifakı anlamında Ankara’nın engellemesinin Kosova, Afganistan ya da Akdeniz’deki ‘daki NATO operasyonlarının tehlikeye girmesi ya da engellenmesi anlamına geleceğine dikkat çekildi. Haberde üst düzey NATO çevrelerinin “Türklerin ortaklık programlarını engellemesi çok ciddi bir sorun” görüşünü aktardığı bildirildi.

Üye ülkeler endişeli

Haberde Ankara’nın engellemenin ilk işaretlerini verdiği ve Roma’daki NATO Savunma Koleji’nde yapılan yeni eğitim kursuna ortak ülkelerden tek bir askerin dahi katılmadığı bildirildi. Ancak haberde konuyla ilgili başka bir detaya yer verilmedi.

Habere göre İsveç ve Finlandiya gibi birçok NATO üyesi ülke, Genel Sekreter Jens Stoltenberg’e konuyla ilgili endişelerini bildirerek, Ankara’nın “engellemesinin çok ciddi sonuçlara yol açabileceği” uyarısında bulundu.

Finlandiya’nın NATO elçisi Piritta Asunmaa’nın, Stoltenberg’e yazdığı notta “Uzun vadede müşterek çalışmada yaşanacak erozyon NATO tatbikatlarına katılma ve NATO tarafından yapılan operasyonları destekleme yeteneklerimize zarar verebilir” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Avusturya ile gerginlik

Die Welt’in haberine göre bu engellemenin nedeni Türkiye ve Avusturya arasındaki gerginlik. Habere göre NATO üyesi Türkiye, resmi olarak tarafsız olan Avusturya’nın da katıldığı ittifakın ortaklık programını engelledi. Ankara’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin sonlandırılmasını isteyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarını eleştiren Avusturya’ya bu şekilde cevap verdiği bildirildi.

Başlangıçta İttifak çevrelerinde konunun çabuk kapanacağı umudunun bulunduğu, ancak Ankara’nın geri adım atmamasıyla sorunun ciddi boyuta ulaştığı kaydedildi. Gazete şimdi de ilk kez NATO ortağı ülkelerden askerlerin yapacağı eğitimin gerginlikten etkilenmiş olduğu aktarıldı.

İttifakı eğitim misyonları, muharebe görevi, savunma sektöründe yolsuzlukla mücadele, mayın temizleme ve mühimmatın imha edilmesi gibi alanlarda destekleyen partner ülkeler NATO için büyük önem arz ediyor.

Alman bakandan uyarı

Diğer yandan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, NATO ülkeleriyle Türkiye arasında yaşanan tüm gerginliklere rağmen NATO’nun Türkiye’ye sırtını dönemeyeceğini vurguladı. Von der Leyen, ‘Türkiye’nin NATO ülkelerinin işini kolaylaştırmadığını’ söyleyerek, “Ancak kimse NATO dışında yer alacak bir Türkiye’nin bizi daha iyi dinleyeceğini ya da ilişkilerin daha kolay olacağını düşünmesin” dedi. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle her zaman komşu olarak kalacağına dikkat çeken Almanya Savunma Bakanı, ‘bir değerler ittifakı olan NATO’ya üyeliğinin, hükümetin planlarına eleştirel bakanlar için de önemli bir sinyal olduğunu’ belirtti.

Dw