Didem Engin’den ,AKPM’de tüm Avrupa liderlerine Türkiye-AB ilişkilerini güçlendirmede inisiyatif almaları için çağrı

Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 2018 Kış Dönemi Genel Kurulu’nda Fransızca bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, Adalet Yürüyüşü ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değinerek “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden bütün Avrupa liderlerine Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda destek olmaları ve inisiyatif almaları için çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNDE DÜRÜST OLMAYAN BİR TİYATRO OYNANIYOR

AKPM Türkiye delegasyonunun yeni üyelerinden olan Didem ENGİN, AKPM 2018 Kış Dönemi Genel Kurulu’nda Fransızca bir konuşma yaptı. Konuşmasında yıllardır Türkiye-AB ilişkilerinde dürüst olmayan bir tiyatro oynandığını belirten Didem ENGİN, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un geçtiğimiz günlerde ‘ikiyüzlülük’ olarak nitelendirdiği bu durum, birçok AB yetkilisi tarafından da dolaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde 59 yıllık mücadelesi sonunda gelinen bugünkü durum gerçekten üzüntü vericidir” dedi.

“BÜTÜN AVRUPA LİDERLERİNE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM”

Türkiye-AB ilişkileri soğudukça bir tarafta Avrupa kamuoyunun Türkiye’nin üyeliğine yönelik algısının olumsuzlaştığını, diğer taraftan da Türk halkının AB’ye olan ilgisi ve güveninin azaldığını vurgulayan Didem ENGİN, “Avrupa’nın Türkiye’yi ötekileştirmeye devam etmesi halinde, bu durum gelecekte Türkiye’nin AB’den tamamen kopuşu ile sonuçlanabilir ki, bunun ne Türkiye’ye, ne Avrupa’ya, ne Ortadoğu’ya ve ne de dünya barışına yararı olacaktır. Türkiye ve AB pek çok konuda birbirlerini tamamlayan bir konumdadır ve istikrarları doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden bütün Avrupa liderlerine Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda destek olmaları ve inisiyatif almaları için çağrıda bulunmak istiyorum” diye konuştu.

ATATÜRK, YAPTIĞI REFORMLAR İLE TÜRKİYE’Yİ ÇAĞDAŞ DEMOKRATİK DÜNYA İLE ENTEGRE ETMEYİ AMAÇLADI

Didem ENGİN, CHP’nin AB’ye tam üyelik konusundaki yaklaşımını da hatırlatarak “Üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olarak Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasının hem Türkiye’ye hem de AB’ye sağlayacağı katkılara yürekten inanan bir siyasi partidir. Partimizin kurucusu olan Mustafa Kemal ATATÜRK, 1923’de Cumhuriyetimizi kurarken yaptığı reformlar ile Türkiye’yi çağdaş demokratik dünya ile entegre etmeyi amaçlamıştır. Ancak 2018 yılında ülkemiz Meclis’i safdışı bırakan Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilmektedir. Demokratikleşmede, temel hak ve özgürlüklerde, hukuk devleti ilkesinde gerilemeyle karşı karşıyayız” dedi.

TOPLUMDAN GELEN GÜÇLÜ BİR ADALET TALEBİ VAR

Kamuoyunun geniş desteğini alan Adalet Yürüyüşü ve Adalet Mitingi’ne de değinen Didem ENGİN, “2017 yılında Genel Başkanımız ile birlikte 432 kilometrelik bir Adalet Yürüyüşü, benzersiz bir yürüyüş, gerçekleştirdik ve milyonlarca vatandaşımızın katılımıyla İstanbul’da miting düzenledik. Bu dev miting adalet talebinin toplumumuzda ne kadar güçlü bir şekilde ifade edildiğinin bir göstergesidir” dedi.

Didem ENGİN konuşmasını “CHP olarak ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu, insan haklarına saygılı, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesiyle kuvvetler ayrımına dayalı demokrasi mücadelemizi azimle sürdürmeye kararlıyız” sözleriyle bitirdi.