Devlet Bakanı Janos Lazar:Macar hükümeti mültecileri kabul etmemek için her adımı atacak”

Batı Avrupa ülkelerinin yaklaşık 30 bin sığınmacıyı Macaristan’a geri göndermek istediğini belirten Devlet Bakanı Janos Lazar, “Macar hükümeti bu insanları kabul etmemek için her adımı atacak” dedi.

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, katıldığı bir forumda sığınmacı kriziyle ilgili yaptığı açıklamada, bu konuda baskının artabileceğini anlattı. Yasa dışı yollardan gelen sığınmacıların ülkeye alınmaması gerektiğini belirten Lazar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bazı sürprizler olabileceğini bu nedenle polis ve askeri güçlendirdiklerini ifade etti.

Macaristan üzerinden Batı Avrupa’ya geçen sığınmacıların ülkeye geri gönderilmek istendiğine dikkati çeken Lazar, “İsveç ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinden 2015 yılında oraya ulaşan yaklaşık 30 bin sığınmacıyı Macaristan’a geri yollamak istiyorlar. Bu, önümüzdeki aylarda ciddi tartışmalara neden olacak. Bu insanlar Avrupa Birliği’ne ilk olarak Macaristan üzerinden değil Yunanistan’dan girdi. Bu yüzden Macar hükümeti bu insanları kabul etmemek için her adımı atacak” diye konuştu.

ROMANYA SINIRI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Bakan Lazar, Macar hükümetinin, Macaristan-Sırbistan sınırında yeni bir tel örgü yapma kararı aldığı bilgisini paylaştı. “Macar hükümeti her zaman Avrupa’ya sınırları tel örgülerle, hukuki adımlarla ve insan gücü ile korunmasını tavsiye ediyor” değerlendirmesinde bulunan Lazar, Macar sınırında bir günde 10 bin polis ve askerin görev yaptığı günlerin bile olduğunu vurguladı. Macaristan’da halihazırda 580 sığınmacının yaşadığını aktaran Lazar, ilerleyen süreçte yapılacak kanuni düzenlemelerle ülkedeki tüm sığınmacıların sınırda inşa edilecek konteynerlere nakledileceğini ve iltica başvurularının bu bölgede değerlendirileceğini açıkladı.

Lazar, Macaristan’ın Romanya sınırına tel örgü çekmediğini ancak bu konuda tüm hazırlıkların yapıldığına değinerek, bu bölgede de durumun ağırlaşması halinde hemen harekete geçmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Ajanslar