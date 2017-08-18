Der neue Tag: Özgür Avrupa kıtası vizyonu mezara gömüldü

Alman basınında mülteci krizi, Avrupa’da sınır kontrolleri tartışması öne çıkan yorum konularından.

Der neue Tag gazetesi, Almanya’nın mülteci konusunda Türkiye ve Libya gibi ülkelerle yaptığı anlaşmaları eleştiriyor:

“AfD’nin anket değerleri düştükçe, parti cephesinden avaz avaz sesler yükseliyor. Mülteci konusunun gündemde ön sıralarda yer almamasına şaşmamalı. Bunun bedeli kanlı. İnsanlığa ihanet. En kötüsü de mülteci sayısındaki artışı önlemek için, Almanya’nın hiç de lezzetli olmayan çorbalar kaynatan rejimlerle anlaşmalar yapması. Türkiye’nin bir diktatörlük yolunda olması ya da Libya’nın insan haklarını ayaklar altında ezmesine bakmaksızın. Sınırlar giderek daha geçilmez oluyor. Şimdi de Bulgaristan ülkesini orduyla koruyor. Bir kale Avrupası… Özgür bir kıta vizyonu mezara gömüldü.”

Münchner Merkur’de de aynı konuda bir yorum yer alıyor:

“2015 mülteci yazında Başbakan’ın önderliğinde CDU, SPD, Yeşiller ve Sol Partili politikacıların büyük bir duyguyla ifade ettikleri neydi? ‘Almanya’nın sınırları korunamaz’. Ancak iki yıl sonra durum daha farklı: Federal Emniyet Teşkilatı şefi ve Merkel’in önde gelen İçişleri Bakanı Herrmann, Bavyera-Avusturya sınırında buluşuyor ve Cumhuriyeti kaçak yollardan girmeye çalışan binlerce göçmenden koruyan polisin çalışmalarını övüyor. Böyle bir iltica manevrası. Hristiyan Birlik, şüphesiz Başbakan’ın da onayıyla, şu anda seçim kampanyasını, iki yıl önce ‘korunmaz’ ilan ettikleri sınırlarda yürütüyor.”

Dw