Denktaş: Rum Yönetimi süreci solunum cihazına bağlı tutarak bize zaman kaybettirmeye çalışıyor

KKTC Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rum basınında yer alan, Kıbrıs sorununa ilişkin haberleri değerlendirdi. Serdar Denktaş, Rum Yönetimi’nin, öldürmüş oldukları süreci solunum cihazına bağlı tutarak, Kıbrıslı Türklere zaman kaybettirmeye çalıştığını söyledi.

Denktaş yazılı açıklamasında, ‘KKTC medyasında bugün, Kıbrıs Rum basın kaynaklarına ve GKRY Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına binaen yayınlanan haberlerde, Kıbrıs Rum liderliğinin, müzakerelerin sürüncemede kalmasını sağlamak amacıyla yoğun bir çaba sarf ettiklerini gözlemlemekteyiz.’ dedi.

Kıbrıs Rum tarafının, BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in yarın Güvenlik Konseyine sunacağı İyi Niyet Misyonu Raporu’nda, Lute’un referans şartlarına dair inisiyatifinde çıkmaz ilanı yapmaması için yoğun çaba harcadığını kaydeden Serdar Demktaş, ‘Kıbrıs Rum tarafı, BM’in iki taraf arasında referans noktaları bulunamadığını yazıya dökmesine engel olmaya çalışarak, öldürmüş oldukları süreci solunum cihazına bağlı tutmaya çalışarak, bilinçli bir şekilde bizlere zaman kaybettirmeye çalışmaktadır.’ ifadesini kullandı.

BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın, “Kıbrıslı Rumlar politik eşitlik temelinde oluşturulacak federal bir yapıda Kıbrıslı Türklerle güç ve refah paylaşımına hazırsalar, bunu sadece sözcüklerle değil eylemleriyle göstermek durumundadırlar” paragrafını raporuna (28 Mayıs 2004, S/2004/437) koymasının üstünden tam 15 yıl geçtiğini hatırlatan Serdar Denktaş, ‘içimizde bazı siyasi aktörler hala daha Kıbrıslı Rumların niyetlerinin netleşmesi için zaman tanımamız gerektiği üzerinden siyaset yapmaktadırlar.’ dedi.

Denktaş açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘Kofi Annan yine ayni raporunda “çözüm, sadece iki oluşturucu devlet anlamı taşımamakta aynı zamanda politik eşitlik ve güç paylaşımını da içermektedir” ifadesini güçlü bir şekilde kullanırken, Kıbrıslı Rum lider büyük bir pervasızlıkla, cüretkârlıkla ve şımarıkça bugün dönüşümlü başkanlığı ve Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımını kamuoyu önünde reddetmektedir. Özetle, geçen 15 yılda Kıbrıs Rum tarafı BM’in hiçbir olumlu telkinini dikkate almamış ve kendi bildiği yolda yürümeye devam etmiştir. Kıbrıs Rum tarafı bu tutumuyla sadece Kıbrıslı Türklerin demokratik iradesine hoyratça yaklaşmamakta aynı zamanda BM’in itibarını da zedelemektedir.

Şimdi artık BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in Kıbrıslı Rumlara yıllardır süren ‘ohi’erini hatırlatarak, geçen 15 yıl süresince gerçekten ne istediklerini “katiyetle ve netlikle” açıklamalarını söylemesinin zamanı geldiğine inanıyoruz.’

‘Olmayan referans noktalarını olabilecek gibi göstererek belirsizliği bir kez daha uzatmak ne Kıbrıslı Türkler’in ne BM’nin lehinedir’ ifadesini kullanan Denktaş, ‘Bu ölmüş süreci suni solunumla yatağa bağlı tutmak yerine yeni ve yaratıcı fikir, eylem ve yöntemlerle ada halklarının geleceklerine daha bir güvenle bakmalarını sağlamalıyız. Bu konuda BM’ye de büyük bir görev düşmektedir.” dedi.

Star Kıbrıs