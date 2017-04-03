Denktaş: “Rum tarafının ‘çözüm’ anlayışı ile bir sonuca ulaşmak mümkün değil”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Rum tarafının “çözüm” anlayışı ile bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı kaydetti.

Denktaş, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen “Kıbrıs Müzakerelerinde Gelinen Aşama ve Sonrası” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Denktaş sunumunda müzakerelerde Kıbrıslı Türkler açısından istenen sonucun iki eşit devletin oluşturduğu yeni bir devlet, yeni bir Cumhuriyet ve tekrardan bizi mevzilere taşımayacak, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devam ettiği, belli bir süre dünyaya yeniden adapte olmamıza imkan tanıyan güvenin ve karşılıklı saygının yeşereceği yeni bir düzen olduğunu vurguladı.

Adanın tarihi geçmişiyle ilgili bilgiler aktaran, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların kurduğu örgütleri sıralayan Denktaş, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu dile getirdi. Bu cumhuriyetin üç yıl yaşadığını ifade eden Denktaş, Rumların kuruluş anlaşmalarında Kıbrıslı Türk’lere anlaşmada fazla hak verildiğini iddia ederek, plebisit yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Denktaş, Kıbrıs Türk liderliğinin bu duruma karşı durduğunu söyleyerek, “Kıbrıs sorunu ada üzerindeki siyasi ve insani haklarımızdan vazgeçmeme ısrarımız nedeni ile başlatıldı ve 1974’e kadar devam etti’’dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yunanistan’ın işgali ile başlayan, Türkiye’nin müdahalesi ile oluşan sonuçla Kıbrıslı Türkler işgal edilmiş haklarını kurtarmış oldu” diye konuştu.

Annan Planı referandumuyla ilgili bilgiler de veren Denktaş, son bir ay içerisinde önce Rum Meclisi’nin Enosis’in kutlanması kararı ile başlayan ve Anastasiadis’in “Azınlık çoğunluğa hükmedemez” açıklaması ile artık gerçeklerin daha iyi görüldüğünü, Rum tarafının “çözüm” anlayışı ile bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı kaydetti.

KKTC Enformasyon Dairesi