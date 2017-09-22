Cyprus Mail…Müzakerelerin devam edeceğine inanıp kendimizi kandırmaya devam mı etmeliyiz?

Tüm Dünya’da etkinliği çeşitli çevrelerde tartışılan BM Genel Kurulu toplandı… ABD’nin New York kentinde başlayan ve 25 Eylül’e kadar sürecek olan Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu; hala siyasi çözüm bekleyen Kıbrıs sorunuyla ilgili “küçük” toplantılara da sahne olacak…

Ancak birçok diplomatik ve siyasi kaynak, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yarım asırdır devam eden müzakerelerde ciddi bir çıkmaz olduğuna inanıyor ve New York’ta, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, iki Kıbrıslı lider ve üç garantör ülkenin devlet yetkilileri ile yapacağı 15’er dakikalık görüşmelerden sonuç beklenmemesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, konuyla ilgili bir yorumda, “Müzakerelerin devam edeceğine inanıp kendimizi kandırmaya devam edemeyiz” dedi. Güney Kıbrıs’ta görev yapan Kıbrıs sorununa ve müzakerelere yakın bir yabancı diplomat, Kıbrıs Postası muhabirine dün, “Sanırım bu yorum yanlış değil” değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm tarafların temsilcilerinin aynı anda New York’ta bulunacak olmasının yanında, Guterres’in, Rum lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelebileceği iddiaları, müzakerelerle ilgili bir kez daha “umut” olarak sunulmaya çalışıldı.

Ancak çeşitli kaynaklar, Guterres’in programında Anastasiadis ve Akıncı ile aynı anda bir araya gelmek gibi bir gündem olmadığını duyurdu. Ayrı ayrı görüşmelerin ise 15 dakikayı geçmeyeceği hatırlatıldı.

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