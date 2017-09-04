Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın’dan Merkel ve Schulz’a yanıt…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Başbakanı Merkel’in yaptığı açıklamalara tepki göstererek, ‘Almanya’nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Türkiye ile Almanya’nın ilişilerinin iyi olması iki tarafın yararınadır. İşte popülizmin gözü kör olsun. Umarım tevessül ettikleri yoldan dönerler’ dedi.

Almanya’da iki parti lideri Angela Merkel ve Martin Schulz arasındaki seçim tartışması programına bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan geldi.

Slovenya’da konuşan Çavuşoğlu, yapılan açıklamaları Almanya’da yaklaşan seçimlere bağladı.

“Almanya’nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Umarım şu anda tevessül ettikleri yoldan dönerler” diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye ile AB ve Almanya arasındaki ilişkilerin iyi olması herkesin yararınadır. Kötü olması iki tarafın da zararına. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz, Almanya da bu bilinç de olmalı. Türkiye ile ilgili bir fasıl açılsa Almanya’ya ne faydası var? Açılmasa ne faydası var? Popülizmin gözü kör olsun. Avrupa’daki seçimlere bakıldığında varolan sorunları çözmek yerine popülizme kayıyorlar. Birbirleriyle yarış ediyorlar.”

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’da yapılacak genel seçimler öncesinde televizyon düellosunda karşı karşıya gelen Merkel ve Schulz’un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 24 Eylül’de yapılacak genel seçim öncesi, bir televizyon programında ilk ve son kez karşı karşıya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti Lideri Martin Schulz’un Türkiye’ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunarak, Merkel ve Schulz’un tartışma boyunca ayrımcılık ve ırkçılığa değinmediğine dikkat çekti. Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırılmasının, Avrupa’daki ufuk daralmasının yansıması olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları kaydetti:

Dün akşam Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye’nin ve CB’mız Erdoğan’ın damga vurması bir tesadüf değil. Almanya & Avrupa’nın temel & acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan’a saldırılması,Avrupa’daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa’daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir ‘öteki’ üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda. Kendini, hasım bir öteki üzerinden tanımlayan toplumlar kendi kimliklerini hiç bir zaman bulamazlar. Bu en çok o topluma zarar verir. Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler. KK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi?

Cumhuriyet

http://www.milliyet.com.tr/ibrahim-kalin-avrupa-daki-turkiye-siyaset-2513226/

http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/ibrahim-kalindan-almanyaya-sert-tepki-son-dakika-1998531/

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41147106

http://www.dw.com/tr/kalından-merkel-ve-schulza-tepki/a-40351669