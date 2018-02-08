Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:AB ile yeni dönem başladı.Vize serbestisi ile ilgili çalışma AB’ye teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın vize serbestisi ile ilgili çalışma tamamlandı ve AB’ye Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim edildi. Bu gerçekleşirse Türkiye’nin AB’ye bakışı da değişecektir. İlişkilere yeni bir ivme kazandıracak” dedi. Kalın, Soçi ve Astana zirvesi ile ilgili üçlü zirvenin yapılacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Suriye’de rejimle görüşülsün’ çağrısına da yanıt veren Kalın, “Rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil, şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil” dedi.

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İbrahim Kalın:Vize serbestisi ile ilgili çalışma AB’ye teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında konuştu. Zeytin Dalı harekatının başarlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kalın’ın açıklamalarının satır başları şöyle: Bin civarında terörist etkisiz hale getirildi. Çok stratejik bölgeler ele geçirilidi. Fırat Kalkanı Harekatı başladığında da çeşitli endişeler gündeme gelmiştir. Orada hayata geçirilen temel ilkeler bu harekatın ne kadar başarılı olduğunu da net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Zeytin Dalı Harekatı ile de terör unsurları tamamen temizlenecek. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda önemli adımlar atılacak. Bununla ilgili TSK, Genelkurmay Başkanımızın sevk ve idaresinde operasyon başarı ile yürütülmektedir. Güvenlik toplantısında da konunun detayları ele alındı.

ÖSO, meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır. Ülkenin, devletin beka meseleleri söz konusu olduğunda partizan bir şekilde bunlar ele alınmaz. Burada küçük siyasi hesapların bir kenara konulması, milli hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmenin yaşanması gerekir. Maalesef bazı çevrelerin bunun aksi yönde açıklamalar yapmaya çalıştığını, ÖSO’yu terörle ilişkili gibi göstermeye çalıştığını izlemekteyiz.

ABD’NİN YPG’YE DESTEĞİ

Teröristlerin yeni arayışlara girdiğini görüyoruz. DEAŞ tamamne ortadan kalktı. DEAŞ’la mücadele adına verşlen destek derhal son bulmalıdır. ABD umarız YPG’ye verdiği desteği bir an önce sonlandırır.

AB’YE PYD UYARISI

Zaman zaman çeşitli ülkelerden ‘PYD, YPG’yi terör örgütü olarak görmüyoruz’ şeklinde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. AB, PKK’yı ancak 2002’de, yıllar sonra terör örgütleri listesine alabilmiştir. 1988-2002, bu kadar zaman dilimi içinde gerçekleşmiş. Biz yine aynı uyarıyı yapıyoruz, geçikmiş bir karar vermelerinin bugün terörle mücadeleye zarar verdiklerini hatırlatmak istiyoruz. PKK konusundaki gecikmeyi PYD konusunda yapmamaları konusunda uyarıları yapmaya devam edeceğiz.

EKONOMİYLE İLGİLİ SPEKÜLASYONLAR

Zaman zaman operasyonun ekonomiye olumsuz etki yapacağı şeklinde spekülasyonları gördük. Fırak Kalkanı zamanında da bunların doğru olmadığı görüldü. Zeytin Dalı Harekatı’nın da olumsuz etkisi olmamıştır, bundan sonra da olması beklenmemelidir.

AB İLE VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi ile ilgili çalışma tamamlandı ve AB’ye Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim edildi. Bunun 2018 içerisinde hayata geçirilmesi, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu gerçekleşirse Türkiye’nin AB’ye bakışı da değişecektir. Türkiye vatandaşlarının Schengen içerisinde serbest dolaşım hakkının olması hak idi. Bu çerçevede 26 Mart’a Varna’da bir Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanımız katılacaklar. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz. Bu zirveler Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde çok önemli fonksiyona sahiptir. 72 kriterin 69’u tamamlandı dendi, son iki kriter terörle mücadele yasaları dendi. Bu AP’de daha popülist tavırlarla ortaya çıktı, siyaset malzemesi haline getirildi. Bir anda tartışmaya döndü. Bizim terörle mücadele yasalarımız çerçevesinde terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde düzenlemeler yapıldı ve AB’ye bildirildi. Bizim çağrımız bu değerlendirmeleri bir an önce tamamlamaları ve Schengen uygulamasına bir an önce geçilmesi.Biz gereken adımları daha önce attık. AB makamları da Türkiye’nin terörle mücadeledeki önceliklerini ele alarak bir takım adımlar atacaklardır.

BOSNA OTOYOL PROJESİ

Bu hafta Karayolları’ndan bir heyetimiz Sırbistan ve Bosna Hersek’te çalışmalar yapmaktadır. Otoyol projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımları biz Türkiye olarak atacağız. Bir barış yolu ile yeni ilişkilerin kurulmasına çok önemli katkı sağlayacağını biliyoruz. Önümüzdeki aylarda da Sırbistan Cumhurbaşkanı’nın ülkemize ziyareti planlanmaktadır. Bu yılın ikinci çeyreğinde Cumhurbaşkanımızın da bir Balkan ziyareti olacak.

SOÇİ ZİRVESİ

Soçi toplantılarına hep yapıcı bir tutumla yaklaştık. Çatışmasızlık durumunun devam ettirilmesi için katkı sağlaması yönünde çabalarımızı yoğunlaştırdık. Bizim açımızdan Soçi’de bir takım hatalar yapıldı. Buna rağmen sonuç bildirgesinde BM 2254 sayılı karara atıf yapılması noktasında önemli adım atıldı. 150 kişilik anayasa komisyonu kurulması kararı alınmıştır. Bu komisyona verilecek isimleri belirleme sürecini başlattık. Bu siyasi geçiş sürecinde önemli adımdır. Rejimin çatışmasızlık kararını ihlal edici tavırları da devam ediyor. Sivillere yönelik saldırıların durdurulması için bütün aktörlerin devreye girmesi gerekiyor. TSK 4. gözlem bölgesi için çalışmalarını yürütüyor. Zaman zaman saldırılarla karşılaşıyorlar. Burada da garantör ülkeler başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir.

KILIÇDAROĞLU’NUN “ESAD İLE GÖRÜŞME” ÇAĞRISI

Rejimle ilişki çok defa soruldu, açık tavrımızı ortaya koyduk. Temasımız söz konusu değil, temasın kurulması da söz konusu değil. Suriye’nin birlik ve beraberliğini sağlayacak bir devlet yapısı ve liderliğin ortaya çıkması büyük önem arz ediyor. Bizi yönelendirme şeklindeki yaklaşımların çok gerçekçi olmadığının farkındayız. Bizim Suriye’deki hedefimiz ne işgaldir, ne terör yapılarına verilen desteği görmezden gelmektir. Amacımız toprakların terör örgütlerinden temizlenmesidir. Bununla ilgili olarak da Astana’da Rusya ile İran ile diğer bölge ülkeleri ile diğer yandan AB ile Amerika ile görüşüyoruz. DEAŞ tehdidi ortadan kalktıktan sonra ABD’nin YPG desteğinin devam ediyor olması, Trump’ın ifade ettiği sözlere rağmen desteğin devam etmesi akla başka sorular getiriyor. Burada Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir takım paylaşımların yapıldığını görüyoruz.

ABD’DEN YAPILACAK KRİTİK İKİ ZİYARET

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanımızın misafiri olarak gelecekler ve sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini kabul edecekler. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster benim misafirim olarak gelecek. Bu ziyaretler önemli. Biz ABD ile güvenin yeniden tesisis için bir çaba içindeyiz. Ama bu güveni sağlayacak olan da sahada atılacak somut adımlardır.

Ajanslar-Hürriyet

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/89345/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-vize-serbestiyetinin-2018de-hayata-gecirilmesi-turkiye-ab-iliskilerine-yeni-bir-ivme-kazandiracaktir.html