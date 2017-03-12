Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades: Dört özgürlük talebi sadece Kıbrıs ile değil, bütün AB üye devletleri ile ilgilidir

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bahaneler nereden gelirse gelsin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerin devamının çıkmaza girmesi için yeterli bir bahane olabileceğini düşünmüyorum dedi.

Anastasiades, Limasol’daki eski Cumhurbaşkanı Spyros Kyprianou’nun anma töreninin ardından basın mensuplarının ilgili sorularını yanıtlarken yukardaki görüşünü ifade etti. Cumhurbaşkanı, Brüksel’de son günlerde yaptığı görüşmelerden memnun olup olmadığının sorulması üzerine, ” eldeki konuyla ilgili olarak, dört özgürlük talebinin sadece Kıbrıs ile değil, bütün AB üye devletleri ile ilgili olduğunu belirtmeliyim. Ben temaslarımdan tamamen memnunum diyorum” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı devamla, “Kıbrıs ya da herhangi bir üye devlet, eğer AB Antlaşması’na aykırı olarak, üçüncü bir ülkenin herhangi bir vatandaşına dört özgürlük vermeye karar verdiyse, bu kötü bir emsal teşkil edecekti – ki hepimiz bunu böyle gördük. ” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan müzakerelerdeki çıkmazı gidermek için bazı girişimler yapma niyetinde olup olmadığını soran basın mensuplarına Anastasiades, “Bugüne dek yapılanların dışında herhangi bir başka hareketin olduğunu sanmıyorum. Diyaloğa devam etme kararlılığı devam ediyor. Bahaneler nereden gelirse gelsin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerin devamının çıkmaza girmesi için yeterli bir bahane olabileceğini düşünmüyorum” diye yanıt verdi.