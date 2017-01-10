Cumhurbaşkanı Erdoğan:AB halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu:

İPE UN SERMEKTEN VAZGEÇİN:

Dünya beşten büyüktür. Avrupa da AB’den büyüktür. AB’nin tam üyelik sürecini verdiğimiz öncelik değişmemiştir. AB halen ülkemiz için stratejik bir tercihtir. Bir taraftan bu hedef doğrultusunda adımlar atarken, Birliğin ülkemize yönelik tutarsızlıklarına, çifte standartlı politikalarına da ‘eyvallah’ demeyiz. Çabalar ancak karşılıklı olursa, adımlar iki taraflı atılırsa anlamlıdır. Geçtiğimiz yıla, özellikle Suriyeli kardeşlerimizin ölümü göze alarak çıktıkları o tehlikeli yolculukların son bulması için Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz çabalar sayesinde olumlu bir havaya gelmiştik. Maalesef bu olumlu havanın devamı gelmedi. AB’nin artık göç mutabakatı bağlamındaki taahhütlerini yerine getirmesi, ipe un sermekten vazgeçmesi gerekiyor.

DİPLOMASİ: Dış politikamızı dar kurumsal ve ideolojik kalıplara, bekle-görlere, acaba, kim, ne der, bunlara mahkum edemeyiz. Stratejik etkinliği hedefleyen, girişimci ve vicdani diplomasi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Önce tedbir, sonra tevekkül diyerek önlem almalı, devrede kalmalı, aktif çaba göstermeliyiz. Türk-Rus ilişkileri önceki senenin uçak hadisesinden daha da güçlenerek çıkmışsa bundan girişimci diplomasimizin rolü vardır.

PAZARLAMACI GİBİ OLUN

“Ticaret ayağını oluşturmadığımız hiçbir ilişkinin sürdürülebilirliğini tesis edemeyiz. Bunun için tüm büyükelçilerimizin bulundukları ülkelerle ticari ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem vermelerini bekliyorum. Yani sizler, bulunduğunuz ülkelerde, adeta bu işin elinde pazarlama çantası olan elemanları olarak görev icra etmeniz lazım. Bunu Japonlar çok başarılı şekilde yapar. Belediye başkanıydım, bizi sık sık ziyaret ederler, kendi işadamlarını alır bize gelirlerdi. Başbakan oldum hakeza yine öyle. Bizim büyükelçilerimizin de bu adımları atmaları gerek.”

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