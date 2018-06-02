CTP Milletvekili Toros: “Mobil operatörleri arasında işbirliği Anastasiadis tarafından reddedildi”

KKTC CTP Milletvekili, dönemin Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki cep telefonu operatörleri arasında Lüksemburg üzerinden bağlantı kurma çalışmalarının 2015’te Rum Lider Anastasiadis tarafından reddedildiğini, mobil operatörleri arasında işbirliğinin bu nedenle sağlanamadığını açıkladı.

Toros yazılı bir açıklama yaparak, eski Rum Dışişleri Bakanı Kasulides’in yakın tarihte yaptığı bir röportajda, potansiyel “Güven Artırıcı Önlemler” bağlamında Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren mobil telefon operatörleri arasında öngörülen işbirliği modeli hakkındaki iddialarını yanıtladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ( KTTO ) Başkanı olduğu 2015 yılında, Rum Ticaret ve Sanayi Odası ( KEBE ) Başkanı ile birlikte mevcut siyasi koşullarda böyle bir işbirliği modelinin ne şekilde olabileceğini belirlemek amacıyla bir dizi istişare toplantıları yaptıklarını anımsatan Toros, bu toplantılara, adanın her iki kesiminde yetkili telekomünikasyon regülatörleri, başsavcılık temsilcileri, Kuzey’de faal olan Telsim Vodafone ve Turkcell ve Güney’de faal olan CYTA, Primetel ve MTN yetkililerinin katıldığını anlattı.

Toros, takriben 3 ay süren bu istişareler sonucunda tüm katılımcıların mutabık olduğu bir model geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Buna göre, adada faal olan toplam beş operatör, Lüksemburg’ta bulunan GSM dağıtım merkezinde birbirleriyle bağlantı sağlayarak amaçlanan işbirliğini gerçekleştirebileceklerdi. Bu model Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilmesine karşın, ‘yasal engel’ olduğu gerekçesiyle maalesef Anastasiades tarafından reddedilmişti. ‘Mobile Phone Interoperability’ diye adlandırılan söz konusu işbirliği modelinin yürürlüğe girmemesinin gerçek sebebi budur.”

KKTC Enformasyon Dairesi