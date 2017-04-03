Çözüm için umut var ama…Rumların tavrı adayı ya bir çözüme ya da krize sürükleyecek

Momizat

Nis 03

Mete Tümerkan Kıbrıs sorununun tarihler ve takvimlerle maalesef doğrudan bir bağlantısı var. İstesek de istemesek de… Gelişmeler bize bunu gösterdi. 2016 yılı s

Mete Tümerkan Kıbrıs sorununun tarihler ve takvimlerle maalesef doğrudan bir bağlantısı var. İstesek de istemesek de… Gelişmeler bize bunu gösterdi. 2016 yılı s

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