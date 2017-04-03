Çözüm için umut var ama…Rumların tavrı adayı ya bir çözüme ya da krize sürükleyecek
Mete Tümerkan
Kıbrıs sorununun tarihler ve takvimlerle maalesef doğrudan bir bağlantısı var.
İstesek de istemesek de…
Gelişmeler bize bunu gösterdi.
2016 yılı sonrasında 2017 ile birlikte Kıbrıs konusunda devam etmekte olan müzakereler zora girmeye başladı.
Krizler ortaya çıktı.
Akıncı’nın ısrarla 2016 yılı sonunu işaret etmesinin ve bu tarihin müzakereler açısından doğal bir takvim olduğunu söylemesinin, gelinen aşamada yaşanan tartışmalara bakıldığı zaman doğru bir uyarı olduğu ortaya çıktı.
Müzakere sürecinde gelinen noktada çözüm için önümüzde iki aylık bir zaman dilimi var.
Ve bu iki ay gerçekten çok önemli. Bu aylar da heba edilirse bizi daha büyük krizler bekleyecek.
Akıncı şimdi bu konuda da uyarılarda bulunuyor.
Bu iki ay doğru kullanılır, çözüm yönünde ortaya gerçek anlamda bir niyet konulursa Kıbrıs sorunu çözüme kavuşturulabilir.
Her şey niyete bağlı.Ortaya konulacak olan siyasi iradeye…
Nisan ayı Kıbrıs sorununun çözümü açısından belirleyici bir ay olacak.
Bu ay içerisinde müzakereler yeniden başlayacak.
Bu arada hidrokarbon yatakları ile ilgili sondaj izinlerinin verilip verilmeyeceği yine bu ay içerisinde görülecek.
Kısacası Nisan ayı kritik bir ay olmaya aday.
Adayı krize sürükleyebilecek gelişmelerin de, çözümü getirecek adımların da atılması olası bir ay bizi bekliyor.
Geride bırakılan akşamda iki lider kriz sonrasında ilk kez bir masa etrafında bir araya geldiler.
Yemekte Cumhurbaşkanı Akıncı Rum Lider Anastasiades’e net mesajlar verdi diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı’nın ‘Nisan ve Mayıs aylarında niyet varsa çözüm için şansın bulunduğunun, kendisinin hedefinin bu iki ay içerisinde Kıbrıs sorununun çözümünü gerçekleştirmek olduğunun altını çizerek anlattığını sanıyorum.
Tabii ki bu arada Kıbrıs’ı bekleyen tehlikeleri ve fırsatları da görüşmede ortaya net bir şekilde koyduğunu…
Ve yapılması gerekenin krizlerden uzak duracak şekilde çözüme odaklanmak olduğunu söylediğini…
Yani kısacası bence Akıncı dün akşam bir kez daha yapması gereken uyarıları yaptı, çözüm iradesini tekrarladı ve çözüm hedefine nasıl ulaşılabileceğini özetledi.
Önümüzdeki günlerde Rum tarafının ortaya koyacağı tutum ve göstereceği niyet gelişmelerin seyrini belirleyecek.
Adayı ya bir çözüme ya da krize sürükleyebilecek.
Beklenti Rum tarafında da sağduyunun öne çıkması ve Enosis krizi ile birlikte etkinliğini gösteren AKEL-DISI iş birliğinin müzakere sürecine de olumlu katkı koymaya devam etmesi.
Bu gerçekleşirse çözüm için umutlar yeniden yeşerebilir:
Aksi halde ise istenmeyen gerilimler ve risklerle yüz yüze kalınabilir.
Haber Kıbrıs