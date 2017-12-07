COREPER, menfaat temsilcilerinin/lobicilerin şeffaflık zorunlu kaydına destek verdi

Daimi Temsilciler Konseyi (COREPER), Komisyon tarafından yapılan şeffaflık tesciline kayıt önerisini kabul ederek, Başkanlığa, Konseyin diğer iki yasama organıyla birlikte, şeffaflık tesciline katılımı yönünde, Konsey ve Komisyon ile müzakerelerin başlatılması talimatı verdi. Tescile kayıtların, lobiciler ile bazı etkileşimler için bir önkoşul oluşturacağı yönünde ön görüler var.

Konsey, AB karar vericiler ile bazı etkileşimler için bir önkoşul olarak lobicilerden, şeffaflık tesciline kayıt yaptırmalarının istenmesi yönünde Komisyonun önerdiği kapsamlı yaklaşımı desteklemektedir.

Konseyin verdiği emre göre, lobiciler, Kurul Genel Sekreterliği üst düzey yöneticileri ile buluşabilmeleri için, şeffaflık tesciline kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. Ayrıca temalı güncellemelere, kamu etkinliklerine katılabilmeleri ve Konsey tesislerine erişebilmeleri için önceden kayıt yaptırmış olmaları gerekir.

Konsey, AB’de daimî temsilciliklerde çalışan diplomatlar gibi, lobiciler arasındaki etkileşimin, Konsey Başkanlığı da dâhil olmak üzere sadece ilgili üye ülkenin sorumluluğu olduğunu belirtmektedir. Buna rağmen, Konsey, üye ülkeleri, daimi temsilciliklere sahip yüksek düzey bazı lobicilerden Konsey başkanı olarak hizmet vermeleri durumunda şeffaflık tesciline kayıt yaptırmaları konusunda ısrar etmeleri yönünde teşvik etmektedir.

Estonya Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan yardımcısı Matti Maasikas, “vatandaşlarımızın bize güvenmesini istiyorsak, AB’nin karar alma organlarında şeffaflık gereklidir ve bu da kararlarımızda yasallığı artırmaktadır” dedi.