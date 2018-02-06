Çin’in Kıbrıs Büyükelçisi: Güvenlik Konseyi Daimi üyelerinin yeni konferansa katılımları her iki tarafın rızasına dayalı olacak

Çin’in Kıbrıs Büyükelçisi Huang Xingyuan KHA’ya yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin beş daimî üyesinin yeni bir Kıbrıs Konferansına katılımı konusunu açık kapı bırakarak, Britanya dışında diğerlerinin katılımının her iki toplumun rızasına dayalı olması gerektiğini dile getirdi. “Sadece tüm ilgili taraflar bu katılıma rıza gösterir ve tüm gerekli uygulamaları yaparlarsa o zaman bunun olumlu etkileri olacak” dedi.

Büyükelçi Huang açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden birisi olarak Çin’in Kıbrıs sorunun çözüm müzakerelerinde tüm tarafları heyecanını korumaya teşvik ederek BM ve diğer tarafların çabalarını desteklemeye ve müzakerelerin yeniden başlaması için olumlu koşulların oluşturulmasına yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Büyükelçi müzakerelerde yaşanan geçici zorluklara rağmen “Çin’in, Kıbrıs halkının bu zorlukları aşmak için gerekli iradeye, bilgelik ve yeteneğe sahip olduğuna inandığını” söyledi ve ülkesinin adada istikrarın korunması ve müzakerelerin yeniden başlaması konusunda üretici bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Büyükelçi müzakerelerin yeniden başlamasında iki toplumun istikrarlı iradesi ve olumlu eylemlerinin katalizör bir öneme sahip olduğunu kaydetti ve “Çin’in Kıbrıs konusundaki düşünceleri çok nettir. Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde kapsamlı, adil ve kabul edilebilir bir çözüm bulunmasını ve bu yönde yapılan tüm barışçıl çabaları desteklemeye devam ediyor” dedi.

Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin Kıbrıslılar tarafından yönetilen bir süreç olduğunu ve BM’in destek ve yardım yönünde aktif bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

Bir çatışmalar bölgesinde Çin’in Kıbrıs’ın rolünü nasıl gördüğü sorusuna Büyükelçi Huang Kıbrıs’ın bölgede az sayıdaki demokratik ülkelerden biri, siyasi istikrara ve toplumsal sükûnete sahip olduğunu, dolayısıyla bir istikrar faktörü olarak adlandırıldığını vurguladı.

Son iki yıldır Kıbrıs’a gelen rekor sayıda turistin burasının güvenilir bir hedef olduğunun kanıtı olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirilen sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak Çin Büyükelçisi Kıbrıs MEB’inde bulunan doğal gaz kaynaklarının halk için zengin bir başlık; ekonomik ve sosyal kalkınma için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Huang, doğal gaz kaynaklarının geliştirilerek kullanımının Kıbrıs’ı enerji ithalatçısı bir ülkeden ihracatçı bir ülkeye dönüştüreceğini, bunun hükümetin ekonomik konumunu güçlendireceğini, ülkenin kalkınmasına yardımcı olacağını ve Kıbrıs’ın bölgede bir enerji, sanayi ve turizm merkezi olma hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

Ayrıca, enerjinin bölgede işbirliklerinin geliştirilmesinde de katalizör bir rol oynayabileceğini ve farklı ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları arasında bir köprü oluşturabileceğini belirten Büyükelçi enerji konusunun adanın çok yakında yeniden birleşmesi yönünde umutlar doğurabileceğini kaydetti.

Kıbrıs’la Çin arasındaki ilişkiler konusuna da değinen Büyükelçi Huang iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini, politika, kültür, turizm, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliği beklentilerinin yükseldiğini ifade etti.

“Çin ve Kıbrıs birbirlerine karşı güçlü bir siyasi güvene sahip ve uluslararası arenada birbirlerini desteklemeye devam ediyorlar. Çin gelecekte iki ülke arasındaki ticaretin daha güçlenmesini arzuluyor ve Kıbrıs’ın bir AB üyesi olarak Çin – AB ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çalışacağını umuyor” dedi.

2017’de her iki ülkeden turist sayısının rekor düzeye ulaştığını, her iki ülkenin çabalarıyla bu rakamların istikrarlı bir şekilde artmasını umduğunu dile getiren Büyükelçi Huang, “Heart to Heart” kültür alış verişi programları aracılığıyla Çin kültürünü Kıbrıs’ta tanıtmaya devam edeceklerini ve ilgi yetkililerle işbirliği içinde Kıbrıs kültürünün de Çin’de tanıtılmasını arzuladıklarını belirtti.

2017 yılında iki ülkenin akademik diplomaların karşılıklı olarak tanınması yönünde bir anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşmayla eğitim alanında işbirliğinin daha da zenginleştirileceğini vurguladı.

Ekonomi alanıyla ilgili olarak Büyükelçi Huang ikili ticaret ve yatırımlar konusunda büyük olanaklar olduğunu belirterek Kıbrıs’ın Çin ürünleri ve sermayesinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa pazarına taşınmasında bir merkez oluşturabileceğine dikkat çekti.

Büyükelçi Huang, Kıbrıs ekonomisinin büyüyüp kalkınmaya devam ettiği bir dönemde Kıbrıs’ın Çin’den ihracat fırsatları için de iyi bir zamana girdiğini kaydetti.

Aynı zamanda, Kıbrıs’tan Çin’e geleneksel olarak ihrac edilen kimyasallar ve ilaçlar dışında, yüksek kaliteli tarım ve benzeri ürünlerin de Çin pazarında artan bir dikkat ve sevgiyle kucaklandığını dile getirdi.

Büyükelçi Huang, son yıllarda daha çok Çinli yatırımcı ve şirketin enerji, havacılık, telekomünikasyon gibi alanlarda Kıbrıs’a yatırım yaptığını ve büyük başarı elde ettiklerini hatırlattı. Kıbrıs hükümetinin Çinli yatırımcıları Kıbrıs’a çekmek için büyük çaba harcadığını, alt yapı çalışmalarına, bilim ve teknoloji parkları, liman, havacılık ve turistik tesislere yatırım yapmaları için Çinli yatırımcıları teşvik ettiğini ve bunun da bu yatırımcılara fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

Kuzey Kore ile ilgili bir soruya Büyükelçi Huang, Çin’in uzun zamandır Güvenlik Konseyinin tüm kararlarını dengeli bir şekilde uyguladığını ve ülkesinin tüm ilgili taraflara sükûnet ve serinkanlılıkla hareket etme çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Çin Büyükelçisi ayrıca konunun çözümü yönünde Çin tarafından yapılan «suspension-for-suspension” önerisine ve ülke tarafından teşvik edilen “dual-track” yaklaşımına değinerek bunları tek gerçek fikir ve süreç olarak niteledi.

Büyükelçi Huang tüm tarafların konunun çözülmesi yönünde önemli bir adım atmaları dileğinde bulundu.

Ticaret, ekonomi, kültür, eğitim gibi uluslararası konularda Çin’in oynadığı rolle ilgili bir diğer soruya, Büyükelçi Huang, son 40 yıldır yapılan reformlar ve açılımlarla, ülkesinin dünyada ikinci en büyük ekonomiye ve ürün ticaretinde en büyük güce dönüştüğünü; dünya ekonomisinin büyümesine katkısının %30 olduğunu vurguladı.

Son dört yıldır Çin tarafından desteklenen “Bir Hayat, Bir Yol” girişimine de değinen Büyükelçi Huang, ülkesinin, geniş kapsamlı bir istişare ilkesine dayalı, ortak katkıları ve karşılıklı faydaları temelinde bölgedeki tüm ülkelerle karşılıklı politik güven, ekonomik işbirliği, kültürel alışverişi aktif bir şekilde ilerlettiğini ve bunun da uluslararası alanda tanındığını kaydetti.

Büyükelçi Huang, Çin’in çabalarının küresel barışı hedeflediğini ve soğuk savaş zihniyetinin gelişmeye engel olmaması gerektiğini söyledi.

Büyükelçi Huang son olarak, ülkesinin tüm dünyaya daha kaliteli ürünler sunmaya, daha fazla uluslararası yükümlülükler üstlenmeye ve uluslararası barış ve kalkınma hedeflerine yardımcı olma sözü verdiğini vurguladı.