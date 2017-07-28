Çin ordusundan rekor tatbikat…Akdeniz’de Rusya-Çin ortak tatbikat yaptı

Çin donanmasına ait savaş gemileri Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılmak için Rusya’nın St.Petersburg kentindeki limana geldi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, egemenlik tartışmaları yaşadığı komşu ülkelerin kara ve deniz sınırlarında yaptığı tatbikatların yanı sıra Rusya ile de Akdeniz’de ortak tatbikat yaptı ve ilk defa Baltık’a gitti.

H-6 bombardıman uçakları, bu ay Tayvan adası etrafında üç kez daire çizerken Batı Pasifik’teki Japonya deniz sınırına yakın Miyako Boğazı çevresinde eğitim uçuşları gerçekleştirildi. Hindistan sınırında 5 bin metre rakımdaki Tibet platolarındaki kara tatbikatı için ülkenin yeni nesil hafif tankları konuşlandırıldı. Lioaning uçak gemisi, 4 deniz ve Tayvan Boğazı’nı geçerek Hong Kong’a Çin ana karası dışındaki ilk liman ziyaretini düzenledi. Çin’in ilk yurt dışı güvenlik üssünü kurduğu Cibuti’ye ilk askeri birlik gönderildi.

Milliyet