Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Çin-İran-Rusya üçgeninde yeni bir dünya kuruluyor Reviewed by Momizat on Mar 19 . "Amerikalıların dünyanın tek hükümdarı olarak tahttan indirilmeyi sakince kabul edeceğini varsaymak saflık olur." James O’Neill / New Eastern Outlook / 28.02.20 "Amerikalıların dünyanın tek hükümdarı olarak tahttan indirilmeyi sakince kabul edeceğini varsaymak saflık olur." James O’Neill / New Eastern Outlook / 28.02.20 Rating: 0