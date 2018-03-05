Christodoulides Kotzias görüşmesi…Kotzias Kasoulides ile garantiler ve güvenlik konularını Kıbrıs sorunun merkezine koymayı başardık

Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in Yunanlı meslektaşı Nikos Kotzias ile gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kotzias, Christodoulides ve ondan önce de İoannis Kasoulides ile garantiler ve güvenlik konularını Kıbrıs sorunun merkezine koymayı başardıklarını söyledi.

Kotzias Türkiye’yi bölgede en büyük sorun olarak niteleyerek hareketlerinin sürekli sinirlilik ve uluslararası hukuk ihlalleriyle nitelendirildiğini kaydetti. Uluslararası ve deniz hukukuna saygılı olması; Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı kışkırtıcı eylemlerden kaçınması için Ankara’ya çağrıda bulundu.

Aynı zamanda, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) son gelişmelerin Atina ve Lefkoşa’nın Kıbrıs sorunun çözümüyle ilgili güvenlik ve garantiler konusundaki düşüncelerini doğruladığını ve Türkiye’nin kalıcı bir güvenlik gücü olarak kalması durumunda adada durumun daha da kötü olacağını teyit ettiğini belirtti.

Son olarak, Türkiye’de esir olarak tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili olarak Kotzias, Ankara’ya günlük bir süreci önemli siyasi ve hukuki konularla karıştırmama çağrısında bulundu. .

Nikos Christodoulides ise kendi tarafından Atina ziyaretini yüksek sembolizm ve etkili bir eylem olarak niteleyerek bunun Kıbrıs ile Yunanistan arasında ikili ilişkilerin yüksek düzeyini teyit ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin Kıbrıs MEB’inde kışkırtıcı tutumuna son vermesi durumunda Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunun iç yönlerine yönelik görüşmeye başlamaya hazır olduğunu yineleyerek Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin de katılımıyla çok iyi bir uluslararası konferans hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Christodoulides, Ankara’nın Kıbrıs’la ilgili tutumundan endişe duyduğunu belirterek hareketlerinin Kıbrıslı Türklerin çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ayrıca Kıbrıs sorunun çözümü hedefinden uzaklaşmadan bu kışkırtmaları soğukkanlılık, sağduyu ve kararlılıkla göğüsleyeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Varna’da gerçekleştirilecek bir sonraki Avrupa Konseyinde Türk kışkırtmalarının dikkate alınarak tartışılacak olmasını olumlu bir gelişme olarak niteledi.

Kıbrıs Haber ajansının ilgili sorusuna Christodoulides Türk NΑVTEX’inin yenilenmemesinin yeterli olmadığını söyleyerek Türk yetkililerin duruş ve açıklamalarının sürekli bir şekilde değerlendirildiğini kaydetti ve sözlerini şöyle noktaladı: “Türkiye’nin Avrupa perspektifinin devam etmesini ilk biz istiyoruz ama bu hiç koşulsuz olamaz. Ankara’nın Avrupa perspektifi tamamen kendisine bağlıdır”.