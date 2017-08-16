CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ‘den Ömer Çelik’e AB’ye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın kesiliyor mu sorusu…

CHP İstanbul Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Sibel Özdemir, AB’ye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın kesintiye uğrayıp uğramayacağını AB Bakanı Başmüzakereci Ömer Çelik’e sordu.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzun süredir siyasi gerginliklerin yaşandığını ifade eden CHP’li Sibel Özdemir, “Ulusal devlet politikamız olan AB hedefinin kısa vadeli iç politikalara malzeme edilmesi ve AB değerlerinden uzaklaşılması nedeniyle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA kapsamında değişik alanlarda Türkiye’ye sağlanan yardım fonlarının tehlikede olduğu” açıklamaları Meclis gündemine taşıdı. Özdemir, fonların kesilmesine ilişkin iddialara dayanak olarak, AB kurumlarının önemli konumundaki temsilcileri ve Avrupa ülkeleri liderleri tarafından yapılan açıklamalara dikkat çekti.

AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Öttinger’in Alman Bild gazetesine verdiği “[IPA kapsamındaki] fonlar, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeleri desteklemek için veriliyor. Türkiye’deki siyasi durum göz önüne alındığında bu projelerin desteklenmesini hayal edemiyorum.” demecinin fondan yararlanan kurum ve kuruluşlarda endişe yarattığını kaydeden Özdemir, uyarılarda bulunarak, “Gelinen noktada, AB’nin 2020 yılına kadar çeşitli projeler için Türkiye’ye aktaracağı 4,5 milyar Euro yardımın da tehlikeye girdiği ileri sürülmektedir. Böyle bir gelişme olması durumunda hibe destekleri ile yürütülmekte olan projeler yarım kalacak, kurumlar, kuruluşlar ve yurttaşlarımız mağdur olacaklardır.” dedi.

Özdemir, AB Bakanı Başmüzakereci Çelik’ten şu sorulara yanıt istedi:

· AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Öttinger’in, Türkiye’nin üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini üstlenmeye hazır hale gelmesi amacıyla AB mevzuatının benimsenmesi ve uygulanması konusundaki maddi desteklerini kapsayan IPA’nın kesilebileceğine ilişkin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Söz konusu açıklamaya yönelik bir girişiminiz oldu mu? Olduysa bu girişiminiz nedir?

· IPA kapsamında 2020 yılına kadar çeşitli projeler için Türkiye’ye aktarılacak olan yaklaşık 4,5 milyar Euro yardım tehlikede midir? Fon desteğinin kesilmesi durumunda Bakanlık olarak aldığınız önlem var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

· Türkiye’nin yıllara ve alanlara göre IPA kapsamında yararlanılan proje sayısı ve fon desteği miktarları nedir?