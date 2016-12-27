CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak yazdı | AB ile ilişkilerde son durum

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönündeki tavsiye kararından sonra, şimdi de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye’nin 2004 yılında çıkartıldığı ve bir anlamda “siyasi kara liste” anlamına gelen “siyasi denetim ve gözetim” uygulaması kapsamına yeniden dahil edilmesi yönünde girişim başlattı.

AKPM’nin 23-27 Ocak 2017 tarihlerinde yapacağı toplantının “acil gündem maddesi” olarak ele alınması kararlaştırılan, “siyasi denetim ve gözetim altına alma” önerisi kabul edildiği takdirde, bunun ülkemiz, demokrasimize, AB ilişkilerine, AB ve diğer Avrupa ülkeleriyle ikili dış politika temaslarına ve nihayet ekonomimize çok ağır faturaları söz konusu olacaktır.

Türkiye-AB üyelik müzakerelerine başlanması ve Türkiye’nin Kopenhag Siyasi Kriterlerini hızla yerine getirme yönünde siyasi iradesini ortaya koyması üzerine, 2004 yılında AKPM Türkiye’yi bu listeden çıkartmıştı. Sonrasında AKPM’de Türkiye için “siyasi denetime alınma” yönünde bir rapor hazırlandı. Nedenlerine gelince;

 15 Temmuz sonrasında darbe ile mücadele gerekçesi altında hükümetin ortaya koyduğu uygulamalar,

 Demokratik hakları kısıtlayıcı yönünde atılan adımların KHK’larla yasal hale getirilmesi,

 Medya kuruluşlarının kapatılması, gazetecilerin tutuklanması,

 Siyasi parti yöneticileri, yerel yöneticiler, belediye başkanları, milletvekillerinin tutuklanması,

 İşadamlarının tutuklanarak, şirketlerine, malvarlıklarına el konulması,

 Üniversitelerde anti-demokratik uygulamaların yaygınlaştırılarak, rektör seçimlerinin iptali yanında 5 binden fazla akademisyenin açığa alınarak görevlerine son verilmesi,

 Yargının baskı altına alınması,

 son olarak getirilen anayasa değişikliği teklifiyle, yargının siyasi iradeye tabi olması yönündeki planların iyice açığa çıkması vb…

Bu raporun kabul edilmesi durumunda, Türkiye demokrasisi ağır yara alacağı gibi, Türkiye demokratik ülkeler arasından da dışlanmış olacak.

2004’ten bu yana aradan 12 yıl geçtikten sonra, ülkemizin yeniden “demokrasisi gelişmemiş, demokratik hakların risk altında olduğu ve uygulanmadığı, insan haklarına riayet edilmediği, yargının bağımsız, üniversitelerin ve bilimin özerk olmadığı, iş ve çalışma yaşamının demokratik şekilde işlemediği, mal varlığı ve servetlerin güvence altına olmadığı vb.” ülkeler arasına dahil edilmesi olasılığı, her anlamda Türkiye’yi dünyadaki “geri kalmış karanlık ülkeler ve kapalı rejimler, diktatörlük ya da yarı diktatörlük olarak anılan, parlamentoları göstermelik olan” ülkeler arasına dahil edecektir.

AKPM bünyesinde Türkiye’deki gelişmeleri takip etmek üzere kurulan komisyonun, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarındaki “gerilemeyi” gerekçe göstererek, Türkiye’nin yeniden “siyasi denetime” alınması önerisinde bulunması ve bu önerinin gündeme alınarak 23-27 Ocak’taki toplantılarda karara bağlanacak olması öncesinde hükümetin süratle bunu önleyici adımlar atması, diplomatik girişimlerde bulunması, demokratikleşme yönünde bir takvimi ve atacağı adımları en azından uluslararası kamuoyuna ilan etmesi acil hale gelmiştir.

AKPM Siyasi İşler Komisyonu içinde oluşturulan geçici alt komisyonun 21-23 Kasım tarihlerinde Ankara’ya düzenlediği ziyaretle sonrasında hazırladığı raporda, Türkiye’nin 2004 öncesi olduğu gibi yeniden siyasi denetime alınması tavsiyesinde bulunulmaktadır.

Komisyon Başkanı Mogens Jensen, Türkiye ile ilgili olarak raporda yer alan tavsiye konusunda yaptığı açıklamalarda, “Darbe girişiminin sorumlularını tespit etmek ve cezalandırmak devletin hak ve ödevidir. Devletin vatandaşlarını koruma ve terörizmin her türüyle mücadele yükümlülüğü de vardır. Ancak sadece hukuk devleti kapsamındaki yanıtlar kalıcı biçimde etkili olacaktır. Türkiye, İstanbul’daki son çifte saldırının ne yazık ki bir kez daha gösterdiği gibi gerçek bir terör tehdidiyle karşı karşıya olsa da bu kuralın dışında kalamaz” değerlendirmesinde bulundu. Terörün demokratik hakların, demokrasinin, yargı bağımsızlığının, kuralsızlığın gerekçesi olamayacağı, hukuk devletinin askıya alınamayacağı görüşünü dile getiren komisyon başkanı hazırladıkları raporda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilan edilmesinin meşru olduğunu, buna karşılık hükümetin aldığı önlemlerin Türk anayasası ve uluslararası hukuk normları ötesine geçecek şekilde yorumlandığı görüşünü dile getirdiklerini ifade etti.

Raporda özellikle Kanun Hükmünde Kararnamelerle 100 binden fazla kişi hakkındaki idari cezalar, on binlerce kişinin “somut delil olmaksızın” gözaltına alınması, bazı parlamenterlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve medya kuruluşlarına yönelik operasyonlar “kaygı verici” olarak değerlendiriliyor.

Alt Komisyon heyetinin Türkiye ziyareti sırasında hapisteki HDP eş genel başkanlarını, belediye başkanlarını ziyaret etmek istediği, ancak bu taleplerinin geri çevrildiği belirtiliyor.

Bu tespitlerden yola çıkarak “Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremez hale geldiği” sonucuna varan komisyon hazırladığı raporda, Türkiye’nin yeniden “siyasi denetim sürecine dahil edilmesini” önerdi.

Komisyon raporunda ayrıca, siyasi denetim sürecinde, 12 Eylül 1980 ihtilalinden sonra uygulamaya konulan, AKPM üyesi 18 Türk parlamenterin “AKPM üyeliklerinin askıya alınması ya da üyelikten dışlanmaları” konusunda ise olumsuz görüş bildirerek, Türk parlamenterlerin üyeliklerinin sürmesi önerisinde bulundu.

AKPM’nin 23-27 Ocak tarihlerinde Strasbourg’da düzenlenecek genel kurul toplantılarında Türkiye’deki gelişmeler hakkında “acil gündem” başlığı altında özel bir oturum düzenlenmesini öneren komisyonun raporu da bu oturumda ele alınacak.

Türkiye “siyasi denetim ve gözetim” uygulaması kapsamından Haziran 2004’te çıkarıldı ve o tarihten bu yana daha üst bir statü olan “post-monitoring-gözetim sonrası” olarak tanımlanan sürece dahil edilmişti.

Halen, Ermenistan, Azerbaycan, Moldova, Bosna-Hersek, Gürcistan, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna, AKPM’nin siyasi denetim ve gözetim süreç listesinde yer alıyor.

Son dönemde gerginleşen Türkiye-AB ilişkilerinde karşılıklı olarak yumuşatılmaya yönelik adımlar ve açıklamalar gündeme gelirken, AB Dışişleri Bakanları ve AB liderler zirvesi toplantılarında, Avrupa Parlamentosu’nun müzakerelerin durdurulması tavsiyesine yönelik bir açıklamaya yer verilmedi.

Dışişleri Bakanları ve liderler, bir hafta arayla yaptıkları toplantılarda, Türkiye ile mülteci anlaşmasına bağlılıklarını teyit ederken, vize serbestisi konusunda, Türkiye’nin henüz yerine getirmediği 7 taahhüde atıfta bulundular ve bu aşamada vize serbestisinin gündemde olamayacağını vurguladılar.

Dışişleri Bakanları ve Liderler Zirvesi sonrasında yapılan açıklamaların satır araları analiz edildiğinde, AB’nin Türkiye ile ilişkileri “tam üyelik ya da işbirliğinin geliştirilmesini dışlayarak”, daha çok güncel ve gündemdeki “karşılıklı menfaatlerin sürdürülmesi yollarının aranmasına dönüştürme” eğiliminde olduğu anlaşılıyor.

AB, Türkiye ile ilişkilerini sürdürmekten yana tavır alırken, ilişkilerin içeriğini ise sadece “karşılıklı çıkarların korunması” düzeyinde tutma eğiliminde. Yapılan açıklamalardan da sürdürülecek ilişkilerin bu bağlamda 18 Mart 2015 tarihli Mülteci Anlaşması mutabakatına odaklandırılacağı anlaşılıyor.

AB liderleri kısaca bu mutabakata “bağlı kalacakları” mesajı vermekle yetindi. AB’nin gündemindeki en acil sorun, göç ve yabancı düşmanlığı ile terörle mücadele.

Bu konularda AB’nin Türkiye’ye ve Türkiye ile ilişkileri sürdürmeye ihtiyacı var. Buna karşılık liderler açıklamasında sadece işbirliğini sürdürme ve Mülteci anlaşmasına bağlılık vurgusu yapılması, yeni fasılların açılmayacağının dile getirilmesi, AB’nin Türkiye ile ilişkilerini “olabildiğince düşük düzeyde sürdürme eğiliminde” olacağını gösteriyor.

Dolayısıyla, yakın dönemde tam üyelik konusunda, vize muafiyetinde somut bir gelişme beklenmemesi gerektiğini, ilişkilerin rutin şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Gelecek yılın ilk yarısında, bir AB-Türkiye zirvesinin planlandığının açıklanması, bir anlamda hükümete gelecek yılın ilk altı ayı içerisinde demokratikleşme başta olmak üzere, AB kriterleri ve taahhütler konusunda en azından bazı adımların beklendiği mesajı şeklinde yorumlanabilir.

1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşmasının, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda revizyonu, bu aşamada en somut gelişmenin sağlanabileceği alan olarak ortaya çıkıyor. Gümrük Birliği müzakerelerinin başladığı yılların ticaret ve küresel ekonomi konumuyla, 20 yıl sonra gelinen bugündeki küresel ekonomi ve dünya ticaretinin durumu, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinde ortaya çıkan değişim süreci, anlaşmanın köklü bir revizyona tabi tutulması gereğini gözler önüne seriyor. Şu an itibarıyla tamamıyla Türkiye aleyhine işleyen Gümrük Birliği anlaşması günümüzdeki ekonomik ve ticari koşullarında amacından uzaklaşmış, modası geçmiş bir metin konumunda. Dünya ticaretindeki değişim, AB’nin Güney Kore, Japonya, ABD ve Kanada gibi ülkelerle son dönemde müzakere ettiği ya da imzaladığı yeni ticaret anlaşmalarının ortaya çıkarttığı tablo da revizyonu acil ve zorunlu kılıyor. Yeni küresel ticaret konjonktüründe, ekonomi ve ticaret savaşlarının odak noktasında, hukuksal, endüstriyel, dijital ve teknolojik gelişmelerdeki büyük adımlar yatıyor.

Türkiye’nin AB ile güncellemek istediği Gümrük Birliği anlaşmasının büyük bölümünü de bu değişim kapsamında kamu alımları, tarım, hizmetler sektörü, yatırımların korunması, elektronik ticaret, fikri mülkiyet hakları gibi gümrük dışı konular oluşturacak.

Öte yandan, Avrupa içinde bazı siyasi liderler de Gümrük Birliği’nin modernize edilmesi ve vize serbestisi konularını “Türkiye’de siyasi değişim” konusuna endeksleme görüşünü savunuyorlar.

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