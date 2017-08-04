CHP Grup Başkanvekili Gök:AB’nin iade ettiğini (sebze ve meyve) bize yediriyorlar

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Avrupa Birliği’nin, böcek ilacı kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyvelerin ithalatını yasakladığını belirterek, ihraç edilemeyen bu ürünlerin iç pazara sunulduğunu açıkladı.

Gök, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, bu ürünlerin neden imha edilmediğini sordu. Gök, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergenin gerekçesinde, AB’nin 2015 yılında klorpirifos içeren ürünlerin ithalatını yasakladığı hatırlatıldı.

Bu ilacın tarımsal ürünlerin üretiminde böcekleri öldürmek için kullanılan bir zehir olduğu vurgulanan önergede, “2016 yılından beri bu zehiri içeren ve ihraç edilemeyen ürünler iç pazarda satışa sunulmuştur. İmha edilmesi gereken gıdaların vatandaşlarımıza satışı anne karnındaki bebekleri dahi zehirlemektedir” denildi. Gök ‘’AB’nin kabul etmediği tarımsal ürünler neden imha edilmemiştir? Pestisit içeren ürünlerin 31 Mayıs 2016 tarihine kadar toplanması kararı alınmasına ve zehirin üretiminin yasaklanmasına rağmen 2017 Ağustos ayında halen tarım ürünlerinde bu maddeye rastlanmasının sebepleri nelerdir? Tarım ürünleri ihracatında düşüşe sebep olan bu durumla ilgili alınacak önlemler nelerdir” sorularını yöneltti.

Sözcü