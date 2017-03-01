CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:”Rumların Enosis kararı kaldırılmadıkça müzakereye dönülmemeli”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Rumların Enosis kararı ortadan kaldırılmadıkça Kırbıs’ta müzakereye dönülmemelidir.” dedi.

Kıbrıs’ta Rumların Enosis kararıyla müzakere masasının dağıldığını anımsatan Yılmaz, “Bu karar ortadan kaldırılmadıkça Kıbrıs’ta müzakereye dönülmemelidir.” diye konuştu.

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Venedik Komisyonunun, Anayasa değişikliği konusunda özellikle güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, denge ve denetim konusunda ciddi eleştirilerde bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanının partili olması, cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetme yetkisi, OHAL yetkisi, kararname yetkisi, parlamento ve cumhurbaşkanı seçiminin aynı gün yapılmasının da eleştiri konusu olacağını öne süren Yılmaz, “Bu değişiklikler, Türkiye’nin demokratik sisteminde tehlikeli bir geri adım olarak görülüyor.” ifadesini kullandı.

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