CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:Müzakere sürecinin durdurulmasını yanlış buluyoruz.Almanya’da Türkiye konusu iç politika malzemesi yapılmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz,” Türkiye-AB müzakere sürecinin durdurulmasını yanlış buluyoruz.Almanya’da Türkiye konusu iç politika malzemesi yapılmamalı” dedi.

Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendiren Yılmaz, Almanya’da Türkiye konusunun iç politika malzemesi yapılmaya devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz ve Angela Merkel’in tartışmalarına bakıldığında, ikisinin de başından beri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğu, rol yaptığının görüldüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin AB üyeliğinin iç politika malzemesi yapılmasının yanlış olduğuna değinen Yılmaz, Merkel’in, Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin askıya alınması, tamamen sonlandırılması konusunda AB liderleriyle görüşme yapacağını belirttiğini anımsattı. Yılmaz, teknik açıdan üyeliğin askıya alınmasının AB’de nitelikli çoğunluğu; üyeliğin tamamen durdurulmasının ise oybirliğini gerektirdiğine işaret etti. Yılmaz, Merkel’in, Avrupa’daki Erdoğan karşıtı çevrelerden destek alması halinde ekim ayında müzakere sürecinin durdurulabileceğini, bunu yanlış bulduklarını belirtti.

Yılmaz, Almanya’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden Türkiye’ye zarar vermesini yanlış bulduklarını ifade ederek, buna son verilmesini istedi. Yılmaz, Türkiye’nin Almanya ve daha geniş bağlamda AB ile ilişkilerinde “kazan-kazan” politikası oynaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan’ın, “AB ülkeleri, Türkiye’ye dönük yükümlülüklerini yerine getirmedi.” dediğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu doğru. Türkiye’nin müzakere sürecine ikircikli yaklaştılar, yüzlerinde maske oldu. Bazı fasılların açılmasına hiçbir gerekçe yokken karşı durdurlar.

Milliyet