CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:”KKTC tanıtılmalı.Artık bu tiyatroya son verin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ilişkin politikalarda belirsizliğin hakim olduğunu öne sürerek, “KKTC’deki politikanın belirsiz bırakılmasından” kaynaklandığını belirterek, “KKTC ile ilgili Dışişleri Bakanlığında sırf tanıtım konularına bakacak bir özel temsilcinin atanması gerekiyor.” dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsviçre’deki Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu zamana kadar yetkililerden hep “Bu defa son, şimdi olmazsa bir daha olmaz, şu anda olmazsa başka alternatifler gündeme gelir.” şeklinde ifadeleri duyduklarını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Şimdi karar anıdır. Olmadı, bu defa da olmadı. KKTC’deki halkın yıllarca belirsizliğe terk edilmesinin baş müsebbibi KKTC’deki politikanın belirsiz olarak bırakılmasıdır. Sovyetler dağıldı devletler ortaya çıktı, Yugoslavya dağıldı devletler ortaya çıktı, Kosova ayrıldı bağımsızlığa gitti. Siz bu KKTC’yi tanıtmayı düşünmüyor musunuz artık? Zaman gelmedi mi? KKTC ile ilgili Dışişleri Bakanlığında sırf tanıtım konularına bakacak bir özel temsilcinin atanması gerekiyor. Bu konunun artık gündemin öncelikli maddesi haline getirilmesi ve milli davaya sahip çıkılması önemlidir. Zamana oynamak, hem Türkiye’ye alan kaybettiriyor hem de KKTC’ye. Taviz üzerine taviz verme durumuyla KKTC’yi yüzleştiriyor. Toprakta önemli ölçüde gerileme oldu. Şimdi garantileri sulandırmak için ellerinden gelen her türlü dümeni çeviriyorlar. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkını iptal etmek, yeni güvenlik sistemi adı altında uyduruk bir şey getirmek istiyorlar. Türkiye’nin adaya müdahalesini fiilen imkansızlaştırmak istiyorlar.

Artık bu tiyatroya son verin.”

Yılmaz, Akdeniz’in tarihinde hiç olmadığı kadar değerlendiğini, bugün Akdeniz’de Rusya’nın iki üssünün bulunduğunu, ABD’nin üsler edindiğini bildiklerini söyledi. Dünya ülkelerinin bu coğrafyaya asker yığarken Türkiye’nin buradan asker çektiğini ileri süren Yılmaz, “Katar’a asker gönderiyor, Kıbrıs’tan asker çekiyoruz. Verdiğiniz şey geri gelmez. Dış politikada şaka olmaz. Kararlılık lazım ve milli çıkarları konjonktürel gelişmelerle okumamak lazım, daha uzun vadeli bakmak lazım. KKTC’nin Akdeniz’de varlığı elzemdir.” değerlendirmesinde bulundu.

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