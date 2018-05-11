CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz:Kıbrıs konusunda hükümetin B planı yok (görüntülü haber)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında,Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulundu.

Yılmaz özetle şunları kaydetti:

”Kıbrıs sorunu konusunda hükümet müzakereler çökerse B planını devreye sokacağız dedi.Daha sonra KKTC ve Rum tarafında seçimler oldu.Biz bunun bir oylama ve kandırmaca olduğunu söyledik.Hükümete yaptığının yanlış olduğunu ne yapılması gerektiğini ifade etmiştik.Dediğimiz çıktı.Kıbrıs’ta tekrar Guterres, belgesi çerçevesinde müzakere masasına dönmek isteniyor. Buna göre Türk askeri kısıtlı bir şekilde orada olacak ama garanti anlaşması ortadan kalkacak, sulandırılacak. Tek taraflı müdahale hakkımız ortadan kaldırılacak. Böyle bir çözüm de Kıbrıs Türklerini azınlık yapmak, onların güvenliğini ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Buna karşıyız.’’

https://www.chp.org.tr/Haberler/24/genel-baskan-yardimcisi-ozturk-yilmazin-basin-toplantisi-70604.aspx