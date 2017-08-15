CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: “Kıbrıs’ta süreç KKTC’nin tavizleriyle devam eden bir süreçtir…”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs kapsamlı görüşmelerinin çöktüğünü, Kıbrıs müzakerelerinin, başladığından bu yana sadece KKTC’nin tavizleriyle devam eden bir süreç olduğunu ve bunun “Çözüm ve kapsamlı çözüm” diye yutturulduğunu öne sürdü.

Musul konusunda da Yılmaz, “Eğer bize rağmen Irak’ın toprak bütünlüğü parçalanırsa o zaman Musul konusu gündeme gelir ve gelmelidir. Bu konu hiç kimsenin öteleyemeyeceği bir konudur ve Başkomutanlık hikayesi ancak o zaman işe yarayacaktır. Eğer bize rağmen Irak parçalanırsa, orada bir coğrafya değişikliği meydana gelirse, sınırlar değişirse o zaman statü değişmiş olacaktır” açıklamasını yaptı. Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kandil’e operasyon konusundaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine, “Burada Sayın Bahçeli’nin, bu işi kime söylediği önemli. Neden yapılamıyor? Burada bir şey var. Türkiye’de artık milliyetçilik laf milliyetçiliğine dönüştü. Eylem milliyetçiliğinden çıktı, laf milliyetçiliğine dönüştü. İşin özü bu” dedi.

Kıbrıs Postası