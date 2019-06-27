Chimonas: AB’nin Enerji Birliği ile ilgili uzun dönem stratejisinin ‘gerçekçi’ olması gerekir
Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Stelios Chimonas, Enerji Birliği ile ilgili uzun dönem stratejisinin ‘gerçekçi’ ve ‘dengeli’ olması gerektiğini vurguladı.
Chimonas, Lüksemburg’daki Enerji Bakanları Konseyi’nde Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etti. Konsey’de enerji ve 2050’ye kadar iklim hedefleri ve Dış Enerji ilişkileri ele alındı.
Chimonas, Kıbrıs’ın uzun vadede enerji sistemini, Yenilenebilir Enerjinin önemli rol oynayacağı, doğal gazlı enerji karışımı içerisinde yenilikçi, maliyet etkili ve dijitalleşmiş teknolojiler kullanılarak özerk enerji sistemine dönüştürmek istediğini belirtti.
Enerji Sektöründe Dış İlişkiler konusunda da Genel Müdür, bakanlara Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki faaliyetlerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Dr. Stelios Chimonas, Doğu Akdeniz perspektifi içerisinde AB gaz tedarikinin alternatif bir kaynak olacağını kaydetti.
Kıbrıs’ın son AB Konseyi toplantısında Türkiye’ye karşı acilen uygun tedbirler alınması kararını memnunlukla karşıladığını belirten Chimonas, bu tedbirlerin beklenen sonuçları sağlamasının beklendiğini söyledi.