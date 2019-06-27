Chimonas: AB’nin Enerji Birliği ile ilgili uzun dönem stratejisinin ‘gerçekçi’ olması gerekir Reviewed by Momizat on Haz 27 . Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Stelios Chimonas, Enerji Birliği ile ilgili uzun dönem stratejisinin 'gerçekçi' ve 'dengeli' o Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Stelios Chimonas, Enerji Birliği ile ilgili uzun dönem stratejisinin 'gerçekçi' ve 'dengeli' o Rating: 0