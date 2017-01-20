Cenevre’de uzmanların Kıbrıs müzakereleri tamamlandı

Cenevre’de başlayan Kıbrıs görüşmelerinde uzmanlar düzeyindeki müzakereler sona erdi. BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide, görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Cenevre’de 12 Ocak’ta düzenlenen dışişleri bakanları düzeyindeki konferanstan sonuç çıkmamıştı.

Kıbrıs’ın birleşmesi için BM’nin himayesinde ocak ayında başlayan görüşmelerde uzman heyetler arasındaki müzakerelerin planlanan tarihten önce perşembe akşamı sona erdiği açıklandı.

Müzakelerin “başarılı” geçtiğini belirten BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, ayrıntılarla ilgili bilgi vermedi. Kıbrıs hükümet sözcüsü Nikos Hristodulides de Kıbrıs devlet radyosu RIK’e yaptığı açıklamada “Uzmanlar geri döndükten sonra sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz” dedi.

Tarafların yeniden ne zaman biraraya geleceği ise şimdilik belli değil. Kıbrıs Türk tarafının gazetesi Havadis, Cenevre’de en üst düzeyde bir sonraki buluşmanın şubat ayı başında olabileceğini yazdı.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide

Cenevre’de 12 Ocak’ta BM himayesinde dışişleri bakanları düzeyinde garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımı ile gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Yunanistan garantörlük sisteminin de sona erdirilmesini, yerine Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan arasında bir ‘dostluk ve işbirliği anlaşması’ imzalanmasını savunuyor. Türkiye ise garantörlük sisteminin devamından ve Türk askerinin bir bölümünün Ada’da kalmasından yana.

Dpa-Dw