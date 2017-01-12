Cenevre’de tarihi Kıbrıs konferansı bugün başlıyor (infografik)

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans Cenevre’de bugün başlıyor.

Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015’te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre’nin Cenevre kentinde bugün başlıyor.

BM Cenevre Ofisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek tarihi konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılacak.

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