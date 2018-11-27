Çavuşoğlu’nun açıklamaları Anastasiades’e eleştirilerde bulunanlara cevap veriyor

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, KHA’ya yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun “Politis” gazetesine verdiği mülakattın son dönemde Nikos Anastasiades’e eleştirilerde bulunanlara cevap niteliğinde olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarını değerlendirmesi istenilen Prodromou “bu açıklamalar yapılan eleştirilere net bir cevap vermektedir ve bir sonraki eleştirilerde daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bunun dışında söylenecek bir şey yok” dedi.

Kıbrısla ilgili basın açıklaması çerçevesinde, AKEL Gene Sekreteri tarafından pazartesi günü yapılan açıklamalarla ilgili olarak, Sözcü, herkesin kendi düşünceleri olduğunu belirterek, “Sayın Andros Kyprianou bir yandan Guterres çerçevesini alkışlarken diğer taraftan Cumhurbaşkanını Crans-Montana’da yanlış hareket etmekle suçlayamaz” dedi.

Hükümet Sözcüsü Prodromou şöyle devam etti:

“Çünkü bilindiği gibi Anastasiades, Yunan tarafının desteğiyle yaptığı istişareler ve müzakerelerle süreci Guterres çerçevesine doğru itti.”

“AKEL Genel Sekreteri bir yandan düşüncelerini paylaşmadığı yönünde Anastasiades’i eleştirirken diğer yandan Âdem-i merkeziyetçilik konusundaki kuşkularını Bakanlar Konseyi ile paylaştığı için başka bir eleştiride bulunarak bu defa da bunları müzakerelerde tartışması gerektiğini söylüyor”.

“Anastasiades’in söylediklerini size hatırlatmak istiyorum: üretici bir eleştiri pozisyonlarımızın güçlenmesine yardımı olabilir özellikle ulusal konuda”.

“Ama eleştiri uğruna eleştiri yapmak hiçbir konuda yararlı sonuç getiremez”.

Kha