Çavuşoğlu ve Katrougalos’dan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Yunan mevkidaşı Katrougalos ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları da ele alındı. Katrougalos Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hakları olduğunu bildiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile bugün Antalya’da biraraya geldi. Çavuşoğlu ve Katrougalos, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alana habere göre görüşmede, iki ülke arasında bir süredir gerginlik konusu olan Doğu Akdeniz bölgesinde süregelen sondaj çalışmaları ele alındı.

Doğu Akdeniz tartışması

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir” diyerek Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları olduğunu, kıta sahanlığı içindeki alanlarda Türkiye’nin sismik ve sondaj yapma hakkı bulunduğunu belirtti.

Yunan Dışişleri Bakanı Katrougalos ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili bazı haklara sahip olduğunu bildiklerini belirterek, “Biz de bu çerçevede Kıbrıs’ın haklarını destekliyoruz çünkü Kıbrıs, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) var olan hidrokarbon kaynaklarından faydalanma hakkına sahiptir ancak şu da bir gerçek ki Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de mevcut hakları var” şeklinde konuştu.

Yunan Bakan, hidrokarbon kaynaklarının her iki toplumun menfaatine olacak şekilde değerlendirilmesi konusunun da garanti altına alınmasına da soğuk bakmadıklarını ve bir fon oluşturulması yönünde bir önerileri olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu sondaj ya da araştırma çalışmalarına karşı olmadıklarını ancak Kıbrıs Türk halkının haklarının garanti altına alması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs müzakereleri

İki bakanın görüşmesinde Kıbrıs meselesi de ele alındı. Kıbrıs meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi üzerinde durduklarını belirten Katrougalos, garantörlüğün artık “çağdışı” olduğunu söyledi. Çavuşoğlu ise tek tarafı sondaj çalışmalarından dolayı Türkiye’nin garantörlüğünün her zamankinden daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Katrougalos, “birleşik bir Kıbrıs’ı” arzu ettiklerini söyleyerek, “Buna uluslararası hukuka ve karşılıklı saygı çerçevesinde adada yaşayan iki halk karar verecektir” şeklinde konuştu.

Türkei Mevlut Cavusoglu, Außenminister in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de çerçevesi belli bir müzakere süreci yapılması gerektiğini söyleyerek “Laf olsun diye müzakereye başlamayalım. Sonuç odaklı olsun, ucu açık olmasın, çerçevesini önceden belirleyelim. Önümüzdeki müzakerede her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüm olsun istiyoruz” dedi.

Askerlerin iadesi

Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a sığınan sekiz Türk askeri ve Gülen yapılanması üyelerinin durumunu da görüştüklerini belirtti.

Türkiye’nin beklentilerini her görüşmede gündeme getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, bu sorunun çözülememesi, iade edilememesi sebebiyle son zamanlarda kara yoluyla Yunanistan’dan illegal kaçışların arttığını ifade etti.

Katrougalos ise Yunanistan’a herhangi bir kişi sığınma talebinde bulunduktan sonra artık bu durumun idari bir hal alıp yargıya taşındığını söyleyerek, konuyla ilgili Yunanistan yargısının verdiği karara hükümet olarak müdahale edemeyeceklerini kaydetti.

Katrougalos, Türkiye güzergahından Yunanistan’a kaçışlarda 2008-2017 yıllarında yüzde 38 oranında artış olduğunu belirtti.

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